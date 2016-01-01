الفيسبوك تُطلق أخيرًا تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS

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صورة الخبر: الفيسبوك تُطلق أخيرًا تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS
الفيسبوك تُطلق أخيرًا تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS

في العام 2019، أعلنت الفيسبوك عن خططها لإطلاق تطبيق Facebook Messenger لحواسيب Mac. كان الهدف هو إطلاق هذا التطبيق بحلول نهاية العام، ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث. ومع ذلك، فإن الخبر السار لأولئك الذين يتطلعون لإستخدام تطبيق Facebook Messenger الأصلي على حواسيب Mac الخاصة بهم هو أن هذا التطبيق أصبح متوفرًا للتحميل الآن.

وفقا لتقرير صادر عن MacGeneration، فيبدو أن تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS متوفر حاليًا في فرنسا. يبدو أنه يجري إطلاق هذا التطبيق على مراحل لأن هناك تقارير تفيد بأن التطبيق غير متاح حتى الآن في المناطق الأخرى، ولكن هي مسألة وقت فقط قبل أن يشق هذا التطبيق طريقه إلى بقية أنحاء العالم.

كما أوضح موقع 9to5Mac أيضًا، فيبدو أن تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS تم إنشاؤه بإستخدام Electron، بدلاً من Mac Catalyst، وهذا شيء يجب مراعاته. يبدو أيضًا أن تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS يُشبه نسخة الويب من حيث الوظائف، لذلك إذا إستخدمت نسخة الويب من قبل، فلا ينبغي أن يكون التطبيق الجديد مختلفًا جدًا أو يتطلب بعض الوقت للتعود عليه.

في غضون ذلك، قام الفيسبوك أيضًا بتحديث تطبيق Facebook Messenger على منصة iOS قبل بضعة أيام حيث جعلته أسرع من ذي قبل وأقل حجمًا.

المصدر: موقع الكتروني

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