

تقرير جديد يقترح قدوم طرازات جديدة من iMac و Mac Mini قريبًا تقرير جديد يقترح قدوم طرازات جديدة من iMac و Mac Mini قريبًا

لم يتم تحديث كل من iMac و Mac Mini من قبل شركة آبل منذ فترة طويلة، فقد تم تحديث iMac لآخر مرة قبل نحو عام، وتم تحديث iMac Mini منذ أكثر من عام. ومع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة حيث يبدو أن شركة آبل تعتزم ترقية هذين الجهازين في المستقبل القريب.



هذا وفقا لتغريدة من CoinX، والذي كشف سابقًا عن خطط شركة آبل لإستخدام اللاحقة ” Pro ” في بعض طرازات iPhone، لذلك هناك إحتمال أن يكون على صواب بشأن هذه الترقية الوشيكة أيضًا. لا توجد لدينا أي معلومات عن موعد إطلاق الطرازات الجديدة من iMac و Mac Mini، ولكن هناك شائعات مفادها أن شركة آبل ستستضيف حدثًا في اليوم 31 مارس.



سيشهد هذا الحدث إعلان شركة آبل عن منتجات جديدة مثل iPhone SE2 المعروف أيضًا بإسم iPhone 9، وربما ملحق التعقب Apple AirTags أيضًا، فضلا عن طرازات جديدة من iPad، وربما بعض الطرازات الجديدة كذلك من MacBook Pro. ومع ذلك، نظرًا إلى أنه تم إلغاء العديد من المؤتمرات بسبب فيروس كورونا، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كانت شركة آبل لا تزال تخطط للمضي قدمًا في خططها وعقد هذا الحدث مهما كانت العواقب.

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ومع ذلك، في الماضي رأينا الشركة تقوم بترقية منتجاتها ببساطة عن طريق تحديث موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت دون ضجة كبيرة، لذلك هناك إحتمال أن تقوم بنفس الأمر هذه المرة كذلك. عمومًا، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل الرسمية لمشاركتها معكم قريبًا.