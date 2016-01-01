

احذر.. واتساب يدمّر بطارية هاتفك احذر.. واتساب يدمّر بطارية هاتفك

بعد ما احتفل واتساب بوصول مستخدميه لأكثر من ملياري مستخدم، كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية عن حقيقة سيئة عن تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم حيث يستنزف بطاريات هواتفنا المحمولة.



وقالت الصحيفة، نقلا عن دراسة لشركة "Uswitch" البريطانية، إن واتسآب جاء فى المرتبة الرابعة كأكثر التطبيقات استهلاكًا لبطاريات الهواتف الذكية، ضمن قائمة تضم التطبيقات الخمسين الأكثر شعبية عبر متجرى Play Store و App Store.



وفى محاولة من جانب واتساب لحل مشاكله مع البطاريات، أطلق التطبيق وضع "Dark Mode " لكل من نظامى" Android" و "iPhone" فى محاولة للحفاظ على البطارية لأطول فتره ممكنة، خاصةً إذا كان هاتفك يتبع نظام إضاءة OLED، التى تستهلك طاقة أقل عندما تكون الشاشة مظلمة.

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وتابعت الصحيفة أنه إلى جانب واتساب ، تعد تطبيقات جوجل وموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" و"ماسنجر"، أيضا من أسوأ التطبيقات التى تستهلك البطاريات سريعاُ، نظراً للتصريحات الكثيرة التى تطلبها تلك التطبيقات من مستخدميها، التى تتجاوز أحيانا الخمسين تصريح .وكانت شركة Uswitch المعنية بمشاكل التكنولوجيا الحديثة قد أطلقت دراستها قبل أيام، نظرًا للشكوي المتكررة من مستخدمى الهواتف الذكية عالميًا من ضعف بطارياتهم التى لا تصمد لأكثر من يوم واحد، بالرغم من حرص شركات تصنيع الهواتف على توفير بطاريات ذات سعة كبيرة.وجاءت قائمة العشرة الأوائل للتطبيقات الأكثر استهلاكًا للبطارية كالتالى:1- جوجل2- فيسبوك3- ماسنجر4- واتساب5- أمازون اليكسا6- Gmail7- أوبر8- Waze9- جوجل كروم10- يوتيوب