احذر.. واتساب يدمّر بطارية هاتفك

بعد ما احتفل واتساب بوصول مستخدميه لأكثر من ملياري مستخدم، كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية عن حقيقة سيئة عن تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم حيث يستنزف بطاريات هواتفنا المحمولة.
وقالت الصحيفة، نقلا عن دراسة لشركة "Uswitch" البريطانية، إن واتسآب جاء فى المرتبة الرابعة كأكثر التطبيقات استهلاكًا لبطاريات الهواتف الذكية، ضمن قائمة تضم التطبيقات الخمسين الأكثر شعبية عبر متجرى Play Store و App Store.
وفى محاولة من جانب واتساب لحل مشاكله مع البطاريات، أطلق التطبيق وضع "Dark Mode " لكل من نظامى" Android" و "iPhone" فى محاولة للحفاظ على البطارية لأطول فتره ممكنة، خاصةً إذا كان هاتفك يتبع نظام إضاءة OLED، التى تستهلك طاقة أقل عندما تكون الشاشة مظلمة.
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