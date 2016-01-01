رصد تقرير لأمن المعلومات في شهر يناير الماضي، صادر عن "بالو ألتو نتوركس" العالمية، مستند خبيث في صورة "مايكروسوفت وورد"، متخفّي بهيئة مستند "نورتون لايف لوك" ومحمي بكلمة مرور، يستخدمه "الهاكرز" في شن حملة تصيّد احتيالي ترمي إلى زرع أداة تجارية لدخول الأنظمة عن بُعد تدعى "نت سابّورت مانيجر" وقد أثار هذا الهجوم الاهتمام نظرًا لانتحال المستند صفة "نورتون لايف لوك" في جذب المستخدمين نحو تفعيل برمجيات الماكرو.
ويجري عادة استخدام أداة الدخول المذكورة لأغراض مشروعة لتمكين مدراء الأنظمة من ولوج الحواسيب التابعة وإدارتها عن بعد. لكن الجماعات المعادية عمدت إلى تثبيت هذه الأداة على الأنظمة الضحية لامتلاك القدرة على الدخول غير المشروع. وقد لوحظ استغلال هذه الأداة في الدخول غير المشروع ضمن حملات تصيد احتيالي تعود إلى عام 2018 على أقل تقدير.
وإثر المراجعة الأولية لهذا الكشف الأمني، لوحظ بدء تدرج الأحداث بمجرد فتح مستند وورد ضمن برنامج آوتلوك في طقم مايكروسوفت أوفيس. ورغم عدم توفر رسالة البريد الإلكتروني الناقلة، استطاعت استنتاج أن هذا النشاط يبدو من ضمن سياق حملة هجومية أكبر.
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التعليقات على «نت سابّورت مانيجر» هجوم احتيالي جديد داخل أنظمة مايكروسوفت
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