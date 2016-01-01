على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة

صورة الخبر: على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة
على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة

بعد شهر من الاختبار التجريبي لها، وعلى غرار تطبيق "واتساب" الرئيسي، حصل حاليا تطبيق المراسلة للأعمال "WhatsApp Business"، على خاصية الوضع الداكن "dark mode".

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، اختبر نسخة تطبيق التراسل الفورى الرئيسية خلال الفترة القليلة الماضية، السمة الداكنة أو ما يعرف بين المستخدمين باسم "الوضع الليلي"، وخلال الأسبوع الماضي طرحت الشركة هذه الخاصية بشكل رسمي لجميع المستخدمين حول العالم، ولم تقدم الدعم للتطبيق الآخر واتساب للأعمال.

ووفقا للموقع التقني، يحتوي الإصدار رقم 2.20.24 من خدمة التراسل الفورى للأعمال WhatsApp Business، على خيار الوضع الداكن ضمن قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق، والتى يمكن تفعيلها من خلال الضغط على الإعدادات "Settings"، ثم الدردشات "Chats" ثم المظهر "dark mode".

ويمكن للمستخدمين اختيار الوضع الداكن من خلال إعدادات التطبيق، أو جعله يتبع إعداد نظام تشغيل الهاتف، حيث تعمل هذه السمة على نظام Android 10 ، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون متوافقا مع أجهزة معينة على نظام Android 9.

ويعتبر التحديث الذي يأتي بالسمة المظلمة متاحا حاليًا من على صفحة التطبيق سواء في متجر جوجل بلاي أو آب ستور،

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80967

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager