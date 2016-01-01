بعد شهر من الاختبار التجريبي لها، وعلى غرار تطبيق "واتساب" الرئيسي، حصل حاليا تطبيق المراسلة للأعمال "WhatsApp Business"، على خاصية الوضع الداكن "dark mode".
وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، اختبر نسخة تطبيق التراسل الفورى الرئيسية خلال الفترة القليلة الماضية، السمة الداكنة أو ما يعرف بين المستخدمين باسم "الوضع الليلي"، وخلال الأسبوع الماضي طرحت الشركة هذه الخاصية بشكل رسمي لجميع المستخدمين حول العالم، ولم تقدم الدعم للتطبيق الآخر واتساب للأعمال.
ووفقا للموقع التقني، يحتوي الإصدار رقم 2.20.24 من خدمة التراسل الفورى للأعمال WhatsApp Business، على خيار الوضع الداكن ضمن قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق، والتى يمكن تفعيلها من خلال الضغط على الإعدادات "Settings"، ثم الدردشات "Chats" ثم المظهر "dark mode".
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التعليقات على على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة
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