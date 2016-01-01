

على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة على غرار التطبيق الرئيسي WhatsApp Business يدعم هذه الميزة

بعد شهر من الاختبار التجريبي لها، وعلى غرار تطبيق "واتساب" الرئيسي، حصل حاليا تطبيق المراسلة للأعمال "WhatsApp Business"، على خاصية الوضع الداكن "dark mode".



وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، اختبر نسخة تطبيق التراسل الفورى الرئيسية خلال الفترة القليلة الماضية، السمة الداكنة أو ما يعرف بين المستخدمين باسم "الوضع الليلي"، وخلال الأسبوع الماضي طرحت الشركة هذه الخاصية بشكل رسمي لجميع المستخدمين حول العالم، ولم تقدم الدعم للتطبيق الآخر واتساب للأعمال.



ووفقا للموقع التقني، يحتوي الإصدار رقم 2.20.24 من خدمة التراسل الفورى للأعمال WhatsApp Business، على خيار الوضع الداكن ضمن قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق، والتى يمكن تفعيلها من خلال الضغط على الإعدادات "Settings"، ثم الدردشات "Chats" ثم المظهر "dark mode".

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ويمكن للمستخدمين اختيار الوضع الداكن من خلال إعدادات التطبيق، أو جعله يتبع إعداد نظام تشغيل الهاتف، حيث تعمل هذه السمة على نظام Android 10 ، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون متوافقا مع أجهزة معينة على نظام Android 9.ويعتبر التحديث الذي يأتي بالسمة المظلمة متاحا حاليًا من على صفحة التطبيق سواء في متجر جوجل بلاي أو آب ستور،