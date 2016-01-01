في هذا الموعد.. جوجل تزيل صوت مغني شهير من Google Assistant

أعلنت شركة جوجل "Google "، أنها ستوقف صوت النقش الشهير في 23 مارس الجاري، وقد أضافت عملاق التقنية الأمريكية ميزة جديدة لمساعدها الناطق بصوت المغني المشهور "جون ليجند" إلى قائمة الأصوات المتاحة في مساعدها الشخصي الذكي خلال مؤتمرها للمطورين I / O في أبريل الماضي.
وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يعد صوت جون ليجند واحد من 6 أصوات واقعية بدأت جوجل بالعمل عليها منذ 2018، لإجابة المستخدمين عن حالة الطقس والتواريخ وأشياء أخرى.
وجاء صوت النقش الخاص بـ "جون ليجند" بمجموعته الخاصة من بيض عيد الفصح الخاص بالشخصية، والتي تجعله يتداعى إذا طلبت منه أن يغني لك "عيد ميلاد سعيد" أو إذا سألت عن كريسي تيجن، زوجته الشهيرة بنفس القدر.
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