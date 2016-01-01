

في هذا الموعد.. جوجل تزيل صوت مغني شهير من Google Assistant في هذا الموعد.. جوجل تزيل صوت مغني شهير من Google Assistant

أعلنت شركة جوجل "Google "، أنها ستوقف صوت النقش الشهير في 23 مارس الجاري، وقد أضافت عملاق التقنية الأمريكية ميزة جديدة لمساعدها الناطق بصوت المغني المشهور "جون ليجند" إلى قائمة الأصوات المتاحة في مساعدها الشخصي الذكي خلال مؤتمرها للمطورين I / O في أبريل الماضي.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يعد صوت جون ليجند واحد من 6 أصوات واقعية بدأت جوجل بالعمل عليها منذ 2018، لإجابة المستخدمين عن حالة الطقس والتواريخ وأشياء أخرى.



وجاء صوت النقش الخاص بـ "جون ليجند" بمجموعته الخاصة من بيض عيد الفصح الخاص بالشخصية، والتي تجعله يتداعى إذا طلبت منه أن يغني لك "عيد ميلاد سعيد" أو إذا سألت عن كريسي تيجن، زوجته الشهيرة بنفس القدر.

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وفي الوقت الحالي، إذا كنت تريد حقا صوتا مشهورا كمساعد جوجل، لديك على التحديدات القياسية، فستواصل جوجل تقديم الممثل الكوميدي عيسى راي "Issa Rae" كخيار صوتي ضمن قائمة المساعد الصوتي، ولكن لا تقع في الحب لأنه من المحتمل أن يكون صوتا مستبعدا أخر من المساعد في وقت ما في المستقبل القريب أيضا.الجدير بالذكر أن شركة "جوجل" أطلقت شركة "جوجل" الميزة لمساعدها الناطق بأصوات المشاهير في شهر أبريل 2019، وبدأت بصوت المغني المشهور جون ليجند، ولاستخدام هذه الخاصية يمكن للمستخدمين أن يقولوا: "مرحبًا يا جوجل"، أو يقولوا: "تحدث مثل ليجند"، أو عبر الانتقال إلى الإعدادات الصوتية، وكانت هذه الميزة متاحة فقط باللغة الإنجليزية، في الولايات المتحدة فقط.