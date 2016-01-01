

كيفية تأمين حساب Gmail الخاص بك فى 4 خطوات كيفية تأمين حساب Gmail الخاص بك فى 4 خطوات

أصبح استخدامنا اليومي، من خلال الإنترنت يتطلب كلمة مرور بشكل أساسي، وبالرغم من التحذيرات بشأن تأمين البيانات من خلال كلمات المرور، يعتمد الكثيرون، على حساب Gmail الخاص بهم فى ارسال المحادثات الشخصية وحفظ المعلومات، والتسجيل من خلالة فى عمليات الشراء الالكترونية .



ولتفادى التعرض للإختراق وحماية بياناتك المتعلقة بحسابك على Gmail اتبع الخطوات التالية:



1 - استخدام باسورد قوي:

أول الاشياء يجب القيام بها هو عمل باسورد يصعب اختراقه strong password، مكون من حروف و أرقام ورموز ، وأيضا عدم معرفة أى شخصية به.

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2- تفعيل المصادقة الثنائية two-step verification:بدون التحقق من تسجيل الدخول بخطوتين ، يحتاج الهاكرز فقط إلى كلمة المرور للوصول إلى حسابات Google ، بما في ذلك YouTube و Google Pay، فيمكن الحصول على password بكل سهولة من خلال اختراق البيانات، و لكن عند التفعيل لا يتم تسجيل الدخول إلا عن طريق 6 أكواد يتم غرسالها المستخدمين من خلال رسالة تأكيد على الهاتف .3- مراجعة تسجيل الدخول Account Activity:لا يستطيع الهاكرز اختراق حساب Gmail بدون تسجيل الدخول ، لكن المطلوب هو عمل تصفح سريع "scroll "لصفحة تسجيلات الدخول، ومراجعة أخر مكان تم تسجيل الدخول من خلاله.4- فحص تسجيل الدخول الاحتياطى Forget password :يجب مراجعة إعدادات تسجيل الدخول الإحتياطية عند نسيان الباسورد، لأن هذا ما ستستخدمه Google في حالة قفل حسابك للتحقق من أنك مالك الحساب الحقيقي.