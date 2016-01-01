

تويتر يعلن حذف خطاب الكراهية المتعلق بالعمر والإعاقة والمرض تويتر يعلن حذف خطاب الكراهية المتعلق بالعمر والإعاقة والمرض

حدث موقع تويتر Twitter في العام الماضي سياسة السلوك الضارة الخاصة به والتي تتطلب حذف خطاب الكراهية القائم على الدين.







اليوم أعلنت شركة تويتر عن تحديث قواعدها لتشمل اللغة التي تقول إنها "تجرد الناس من الإنسانية" بناءً على العمر أو الإعاقة أو المرض، كما كان من قبل؛ فإن الشركة لن تحظر أو تعلق الأشخاص الذين كتبوا التغريدات المزعجة قبل تحديث اليوم، ومع ذلك فسيحذف أي تغريدات سابقة إذا أبلغ المستخدمون عنها.

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يعد هذا القرار جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين حماية مستخدميها، في عام 2018، أرسل أشخاص من حوالي 30 دولة في 8000 رد على استبيان أجرته الشركة.كانت التعليقات الأكثر ثباتًا التي حصلت عليها الشركة هي أنها كانت بحاجة إلى توضيح لغة سياسة السلوك الضارة الخاصة بها، أخبر الأشخاص الشركة أيضًا أنها بحاجة إلى تطبيق سياساتها بشكل أكثر اتساقًا.رداً على ذلك، يزعم موقع Twitter أنه قد طور عملية تدريب أكثر تعمقًاللموظفين الذين يراجعون تقارير إساءة الاستخدام، مشيرًا إلى أنه قضي وقتًا أطول في اختبار قواعد جديدة لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى توضيحها.تخطط الشركة للعمل مع مجموعة من الخبراء الخارجيين لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع خطاب الكراهية المتعلق بموضوعات مثل العرق والأصل القومي.وقالت الشركة "هذه المجموعة ستساعدنا على فهم الفروق الدقيقة والسياق الإقليمي والتاريخي المهم".يتبع تحديث السياسة الاستثمارات التكنولوجية التي قامت بها الشركة للمساعدة في مجال السلامة، اعتبارًا من أواخر العام الماضي، قالت الشركة إنها كانت قادرة على اكتشاف وإزالة 50 في المائة من التغريدات المسيئة قبل أن يتم تمييزها من قِبل المستخدمين بفضل تحديثات خوارزميات الاعتدال.