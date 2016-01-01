

نسخة 14.1 إنش من MacBook Pro تلوح في الآفق، وفقا لتقرير جديد نسخة 14.1 إنش من MacBook Pro تلوح في الآفق، وفقا لتقرير جديد

عندما أعلنت شركة آبل عن نسخة 16 إنش من MacBook Pro، تم الإستغناء عن نسخة 15 إنش. ومع ذلك، على الرغم من الشاشة الكبيرة الحجم، فقد تمكنت شركة آبل من الإحتفاظ بنفس أبعاد نسخة 15 إنش في نسخة 16 إنش بفضل تقليص الإطار المحيط بالشاشة. الآن، يبدو أن شركة آبل تستعد للقيام بنفس الأمر مع نسخة 13 إنش.



هذا وفقا لتقرير جديد من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، والذي قال في أخر مذكرة بحثية له أن شركة آبل تعمل على نسخة 14.1 إنش من MacBook Pro والتي من شأنها أن تحل محل نسخة 13 إنش. بالإضافة إلى الشاشة الكبيرة، فقد أكد لنا Ming-Chi Kuo أن شركة آبل ستقوم أيضًا بتضمين لوحة المفاتيح التي تستخدم آلية المقص في هذا الإصدار الجديد.



وفي حالة إذا لم تكن على علم بذلك، فقد قامت شركة آبل بإطلاق نسخة 16 إنش من MacBook Pro في العام الماضي مع لوحة مفاتيح جديدة تستند على آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة المثيرة للجدل في الأزرار. وحتى الآن، يبدو أن لوحة المفاتيح التي تعمل بآلية المقص تعمل بشكل جيد وتريح الكثير من المستخدمين.

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لا توجد معلومات عن موعد الإعلان عن هذا الحاسوب المحمول الجديد، ولكن كانت هناك شائعات تدعي أن شركة آبل ستعقد حدثًا يوم 31 مارس، لذلك ربما سنتعرف على المزيد حول هذا الحاسوب المحمول في ذلك الوقت، ولكن إلى حين حصولنا على معلومات رسمية، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.