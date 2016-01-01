

الحواسيب المحمولة المزودة ببطاقات الرسميات Nvidia RTX Super ستكون أسرع بنسبة 50% الحواسيب المحمولة المزودة ببطاقات الرسميات Nvidia RTX Super ستكون أسرع بنسبة 50%

وفقا لتقرير جديد من موقع PCGamesN، فقد تم تسريب صورة من عرض تقديمي داخلي تشير إلى زيادة رهيبة في أداء الحواسيب المحمولة المزودة ببطاقات الرسوميات Nvidia RTX Super.



تجدر الإشارة إلى أن الإختبارات تشمل الحواسيب المحمولة المزودة ببطاقات الرسوميات Nvidia RTX 2070 و Nvidia RTX 2080 Super. وقد تم مقارنة الحواسيب المحمولة المذكورة آنفا بالحواسيب المحمولة المزودة ببطاقات الرسوميات Nvidia GeForce الحالية. وفي حالة إذا ألقيت نظرة على الصورة أدناه، فمن الواضح تمامًا أن حواسيب الألعاب المحمولة المزودة ببطاقات الرسوميات Nvidia RTX Super تفوقت بفارق كبير على الحواسيب المحمولة المزودة ببطاقات الرسوميات الحالية.



بطبيعة الحال، لا يتعلق الأمر بالإطارات، ولكن يتعلق بمتوسط الأداء أثناء اللعب بإستخدام Wolfenstein: Youngblood و Deliver Us The Moon بدقة 1080p. أيضًا، كانت بطاقات الرسوميات Nvidia RTX Super مقترنة بالجيل العاشر من معالجات Intel، وبـ 16GB من الذاكرة العشوائية على نظام Windows 10. وبالطبع، يمكننا أن نرى أداءً مختلفًا للحواسيب المزودة ببطاقات الرسوميات AMD Radeon ومعالجات AMD Ryzen، ولكن هذه قصة ليوم آخر.

قد يعجبك أيضا... loading...

تشير صورة العرض التقديمي المسربة إلى أنه تم تفعيل DLSS أثناء إختبارات الأداء. إذا لم تكن على علم بـ DLSS، فهي مجرد ميزة خاصة بالألعاب تساعدك على تحقيق أقصى إستفادة من معالج الرسوميات الخاص بك عندما يكون التحميل مرتفعًا.