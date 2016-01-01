كشفت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، عن ميزة جديدة ضمن سلسلة التحديثات للموقع، أعلنت تطبيقها فى دولة البرازيل، وهي خاصية الحالات Stories، مثل الموجود فى سناب شات وإنستجرام.
وأطلق "تويتر"، على هذة الميزة الجديدة Fleets، والتى تستمر لمدة 24 ساعة وبعدها تختفى، مما سيتيح لأول مرة لمستخدميه مشاركة الحالات الخاصة بهم، إلا أنه غير متاح بعد التعليق أو الاعجاب على هذه القصص على عكس التطبيقات الأخرى الشهيرة.
وبحسب ما ذكره موقع Techcrunch التقني، فتحديث تويتر الجديد سيجعله آخر منصات التواصل الاجتماعى الذى يقوم باستخدام الحالات، حيث اولها كان سناب شات ثم إنستجرام وفيسبوك وواتساب.
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التعليقات على تويتر ينافس سناب شات وإنستجرام بهذه الميزة
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