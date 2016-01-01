تويتر ينافس سناب شات وإنستجرام بهذه الميزة

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تويتر ينافس سناب شات وإنستجرام بهذه الميزة

كشفت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، عن ميزة جديدة ضمن سلسلة التحديثات للموقع، أعلنت تطبيقها فى دولة البرازيل، وهي خاصية الحالات Stories، مثل الموجود فى سناب شات وإنستجرام.

وأطلق "تويتر"، على هذة الميزة الجديدة Fleets، والتى تستمر لمدة 24 ساعة وبعدها تختفى، مما سيتيح لأول مرة لمستخدميه مشاركة الحالات الخاصة بهم، إلا أنه غير متاح بعد التعليق أو الاعجاب على هذه القصص على عكس التطبيقات الأخرى الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع Techcrunch التقني، فتحديث تويتر الجديد سيجعله آخر منصات التواصل الاجتماعى الذى يقوم باستخدام الحالات، حيث اولها كان سناب شات ثم إنستجرام وفيسبوك وواتساب.

وأوضحت إدارة "تويتر"، أنه من أهم الأسباب التى دعت لاختبار الخاصية الجديدة، أن عددا كبيرا من المغردين لا ينشرون التغريدات سيتمكنون بفضل Fleets من إتاحة المساحة الكافية لنشر الصور ومقاطع الفيديو وليس ذلك فقط بل والتحكم أيضًا فى المشاهدين.

وأضافت أن الميزة الجديدة ستكون متوفرة على أجهزة iOS و Android ، وسيستمر الاختبار لعدة أشهر قبل نزول التحديث رسميًا لباقى الدول حول العالم.

المصدر: صدى البلد

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