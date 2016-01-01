بعد تأخير لمدة شهر، يتوفر الآن أحدث تحديث من لعبة القتال ببجي 0.17.0، والتى تعد من الألعاب الإلكترونية التي بدأت في الانتشار بشكل كبير مؤخرا على الهواتف لذكية، لعبة ببجي التي ظلت تحافظ بشكل دائم علي تقديم العديد من المفاجآت لكل لاعبين هذة اللعبة، بل وتحرص علي المحافظة علي تحديث الإصدار الخاص بلعبة ببجي الذي ظل ينتظره الكثير من اللاعبين.
ووفقا لما ذكره موقع "androidpolice" التقني، تم إصدار تحديث ببجي 0.17.0 مع بداية شهر مارس الجاري، والذي يحتوي علي المزيد من المدن وكذلك العديد من تلك الأدوات الجديدة التي يقوم اللاعبين باستخدامها في اللعب.
ويعد هذا التحديث غير منظم، أسوأ من الأشهر السابقة، نظرا لأن غالبية المحتوى المعلن عنه في هذا التصحيح لن يتم نشره فعليا اليوم، سيبدأ الموسم 12 حتى 9 مارس، ولن يصل وضع Amusement Park Mode في Classic Erangel حتى 12 مارس، وهناك أيضًا نوع من أنواع Artic Mode قادم أيضا مع هذا التحديث.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لعبة PUBG Mobile تطلق تحديثها لشهر مارس.. إليك الجديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق