ذكر السيناتور الأمريكي، جوش هاولي خلال جلسة لمجلس الشيوخ عقدت في بلاده مؤخرا أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر استخدام تطبيق "تيك توك" الشهير على الأجهزة الحكومية.
وخلال الجلسة التي دعا لعقدها وصف السيناتور التطبيق بأنه " خطر أمني رئيسي على الشعب الأميركي"، وأكد "أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر استخدامه على الأجهزة الحكومية".
ومن جانبه أشار المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، كلايد لاوس إلى أن "المعلومات التي قد يتم جمعها عبر تطبيق تيك توك قد تستخدم لأغراض عديدة"، وقال إن "التطبيق المذكور هو مثال للتطبيقات التي لا يدرك المواطن تأثيرات ما خلفها".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أمريكا قد تحظر تنزيل "تيك توك" على الأجهزة الحكومية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق