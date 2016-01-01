

أمريكا قد تحظر تنزيل "تيك توك" على الأجهزة الحكومية أمريكا قد تحظر تنزيل "تيك توك" على الأجهزة الحكومية

ذكر السيناتور الأمريكي، جوش هاولي خلال جلسة لمجلس الشيوخ عقدت في بلاده مؤخرا أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر استخدام تطبيق "تيك توك" الشهير على الأجهزة الحكومية.



وخلال الجلسة التي دعا لعقدها وصف السيناتور التطبيق بأنه " خطر أمني رئيسي على الشعب الأميركي"، وأكد "أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر استخدامه على الأجهزة الحكومية".



ومن جانبه أشار المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، كلايد لاوس إلى أن "المعلومات التي قد يتم جمعها عبر تطبيق تيك توك قد تستخدم لأغراض عديدة"، وقال إن "التطبيق المذكور هو مثال للتطبيقات التي لا يدرك المواطن تأثيرات ما خلفها".

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كما ألمح إلى "أن التطبيق قد يجمع بيانات المستخدمين، والتي منعها بيانات تتعلق ببطاقات الائتمان وقوائم الاتصال".وفي الجلسة ذاتها لمجلس الشيوخ الأمريكي أيضا حذر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارتي العدل والأمن الداخلي في أمريكا من "أن تطبيق تيك توك قد يتحول لأداة بيد الاستخبارات الصينية".أما برايان وير، مسؤول الأمن الإلكتروني في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فقال "الصين تملك برامج مذهلة في جمع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي لا نعرف الغرض منها تماما.. ولذا نشعر بالقلق".