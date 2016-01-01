في 3 خطوات كيف تحمي Windows 10 من الاختراق

حذرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية من تواجد بعض الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة الويندوز الخاص بها، قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة وسرقة البيانات، وحثت على لعى ضرورة تأمين ويندوز 10 خاصةً، لدى ملاين المستخدمين حول العالم، فى ظل التحديثات التى تقوم بها الشركة.
ونستعرض فى القائمة التالية 3 خطوات تساعدك على تأمين ويندوز 10 بنجاح :
1 - تشغيل إعدادات الأمان " windows security"
كثير من المستخدمين لا يعرفون طريقة تشغيل نظام الأمان Security الموجود بنسخة الويندوز، ويعتمدوا على برامج مكافحة الفيروسات، إلا أنه من الضرورى تفعيل نظام الأمان الموجود فى Windows 10، وخصوصا مع التحديثات التى تقوم بها شركة مايكروسوف فى انظمة التشغيل الخاصة بها، عن طريق الدخول الى الاعدادات، ثم security settings واختيار on .
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