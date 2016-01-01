كشف المحلل Ming-Chi Kuo المعروف بدقة تسريباته حول أجهزة أبل أن الشركة تخطط لإطلاق ثلاثة أجهزة جديدة، الأول سيكون ماك بوك برو بقياس صغير 14.1 بوصة وiMac مكتبي جديد بقياس 27 بوصة، وإصدار جديد من آيباد ميني بقياس 7.9 بوصة.
وكافة هذه الأجهزة الجديدة ستأتي مزودة بشاشة Mini-LED بالإضافة لأجهزة أخرى ستعتمدها مثل ماك بوك برو كبير 15 بوصة و آيباد برو 12.9 بوصة و آيباد قياسي 10.2 بوصة، أي ستكون هناك ستة أجهزة من آبل تحمل هذه الشاشة الصغيرة.
ونظراً للتوقفات التي حصلت في مصانع فوكسكون بسبب فيروس كورونا، غيّر المحلل توقعاته عن مواعيد إطلاق أجهزة آبل الجديدة. فمن المتوقع أن يطلق آيباد برو الجديد في الربع الرابع من السنة، ولا يعرف بدقة موعد الماك بوك برو 16 بوصة هذه السنة، بينما iMac Pro برو أيضاً سيكون في الربع الرابع.
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التعليقات على آبل تخطط لإطلاق ماك بوك برو صغير و iMac و آيباد ميني جديد وشاشات Mini-LED في ستة أجهزة!
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