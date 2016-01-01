آبل تخطط لإطلاق ماك بوك برو صغير و iMac و آيباد ميني جديد وشاشات Mini-LED في ستة أجهزة!

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صورة الخبر: آبل تخطط لإطلاق ماك بوك برو صغير و iMac و آيباد ميني جديد وشاشات Mini-LED في ستة أجهزة!
آبل تخطط لإطلاق ماك بوك برو صغير و iMac و آيباد ميني جديد وشاشات Mini-LED في ستة أجهزة!

كشف المحلل Ming-Chi Kuo المعروف بدقة تسريباته حول أجهزة أبل أن الشركة تخطط لإطلاق ثلاثة أجهزة جديدة، الأول سيكون ماك بوك برو بقياس صغير 14.1 بوصة وiMac مكتبي جديد بقياس 27 بوصة، وإصدار جديد من آيباد ميني بقياس 7.9 بوصة.

وكافة هذه الأجهزة الجديدة ستأتي مزودة بشاشة Mini-LED بالإضافة لأجهزة أخرى ستعتمدها مثل ماك بوك برو كبير 15 بوصة و آيباد برو 12.9 بوصة و آيباد قياسي 10.2 بوصة، أي ستكون هناك ستة أجهزة من آبل تحمل هذه الشاشة الصغيرة.

ونظراً للتوقفات التي حصلت في مصانع فوكسكون بسبب فيروس كورونا، غيّر المحلل توقعاته عن مواعيد إطلاق أجهزة آبل الجديدة. فمن المتوقع أن يطلق آيباد برو الجديد في الربع الرابع من السنة، ولا يعرف بدقة موعد الماك بوك برو 16 بوصة هذه السنة، بينما iMac Pro برو أيضاً سيكون في الربع الرابع.

من الجيد أن آبل عادت لإطلاق أجهزة لم تحدثها منذ مدة بعيدة، مثلiMac Pro الذي كان آخر إصدار منه قبل ثلاثة أعوام، وأيضاً iPad mini لم يحصل على تحديث منذ سنوات من حيث التصميم لأن التحديث العام الماضي كان بالمواصفات الداخلية فقط.

تقول آبل أن تقنية LED توفر مزايا أكبر من OLED لذا تعتمدها في شاشاتها الصغيرة مثل التدرج اللوني الواسع وتجنب مشاكل احتراق البكسل التي تظهر كثيراً في شاشات OLED.

المصدر: عالم التقنية

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