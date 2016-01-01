أعلنت شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، عزمها البدء بتصنيع معدات لشبكات الجيل الخامس في فرنسا، وهو أول مصنع من نوعه لها خارج الصين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ليانج هوا، خلال مؤتمر صحفي في باريس، وفقا لراديو مونت كارلو، إن المصنع الذي تبلغ كلفته 200 مليون يورو سيوظف نحو 500 شخص، وسينتج معدات مخصصة للسوق الأوروبي.
وأضاف أن المصنع سيبدأ بتصنيع معدات محطات لاسلكية ثم يتطور لتصنيع معدات أخرى في المستقبل، بالنظر إلى حاجة السوق الأوروبي، ولم يحدد رئيس الشركة المكان الذي سيقام فيه المصنع في فرنسا لإنتاج معدات بقيمة مليار يورو سنويا، أو موعد بدء الإنتاج.
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التعليقات على «هواوي» تعتزم فتح مصنع لمعدات شبكات الجيل الخامس في فرنسا
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