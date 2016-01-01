قررت اليوم شركة إل جي الكورية الجنوبية أحد مصانعها اليوم بسبب فيروس كورونا الذى اجتاح العالم مؤخرًا، والذى يقع بمدينة جومى الكورية تخوفا من تفشى الفيروس هناك.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تأتى تلك الخطوة مشابهة للمنافس الكورى الأبرز سامسونج، التى أغلقت مصنعًا بنفس المدينة خوفًا من كورونا، بالرغم من أن المصنع كان مكلفًا بتصنيع هاتفى Galaxy Z Flip و Galaxy S20.
جدير بالذكر أن أحدث هواتف LG التى تم إصدارها مؤخرًا هو LG V60 ThinQ 5G، الذى يأتى بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع OLED بدون أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على LG تغلق مصنعًا بسبب كورونا.. تعرف على التفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق