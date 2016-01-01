

واتساب للأيفون يبدأ بإختبار الوضع المظلم واتساب للأيفون يبدأ بإختبار الوضع المظلم

لا شك أن تطبيق واتساب للأيفون هو واحد من اكثر التطبيقات التي يتم إستخدامها يومياً في الكثير من الأمور بدايةً من الرسائل الإعتيادية بين الأصدقاء و وصولاً إلى إجتماعات العمل والترتيبات الازمة للأعمال المختلفة، ولكن مع أهمية التطبيق وكثرة إستخدامه فإن الشركة المطورة لم تعلن حتى الآن عن وضع مظلم رسمي للهاتف وهذا يعتبر واحد من التطبيقات التي تأخرت كثيراً في دعم الوضع المظلم.





أحدث نسخة تجريبية من واتساب للأيفون أظهرت دعماً للوضع المظلم وهذا الوضع المظلم Dark Mode سيندمج بشكل كامل مع الوضع المظلم الذي يغطي النظام بأكمله مرة واحدة، هذه المعلومة ظهرت لأول مرة من مستخدم على Reddit وقام بالطبع بنشر الصورة على الفور.



مع الأسف إن كنت تبحث عن محاولة الدخول إلى برنامج البيتا الخاص بتطبيق واتساب على الأيفون فقد لا يحالفك الحظ لأن البرنامج الإختباري يختار مجموعة معينة وصغيرة من المستخدمين ليقوموا بالتجربة الكاملة للبرنامج وبالطبع البرنامج مكتمل العدد منذ فترة كبيرة لذا فإن أفضل حل لك هو أن تنتظر أن يتم الإعلان عن صدور البرنامج بالصورة النهائية له في أقرب وقت.

كون واتساب للأيفون يتم تطويره من شركة Facebook فقد نرى قريباً وضعاً مظلماً حقيقياً للـ Facebook وهذا ما ظهر بالفعل في أحدث نسخة تجريبية للمنصة على أجهزة الكومبيوتر والـ Desktop لذا يمكننا أن نتوقع أن نرى تغييراً قريباً على التطبيق بالفعل.



