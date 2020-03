لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4\ Xbox One في الألعاب لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4\ Xbox One في الألعاب

منصات Geforce المتنوعة من أجهزة مكتبية كبيرة وأجهزة لابتوب محمولة موجهة للألعاب هي أفضل إختيار للألعاب كما أنها تتفوق وبفارق كبير للغاية على المنصات المنزلية المخصصة للألعاب بشكل حصري مثل الـ Ps4 والـ Xbox One بمختلف إصداراتها وأجيالها المختلفة حتى الـ Pro منها.





من خلال هذا المقال سنستعرض معكم مجموعة من المميزات التي تجعل منصات Geforce أفضل بكثير فيما يتعلق بالألعاب كما أننا سنخبركم بمجموعة من الأسباب الكافية التي تجعلكم تبتعدون عن المنصات المنزلية تماماً وتقتنون جهاز لابتوب مخصص للألعاب من منصات Geforce المتنوعة.



منصات Geforce لها أكثر من إستخدام عكس PS4 \ Xbox One ؟

لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 1

عندما تقرر أن تشتري جهاز PS4 \ Xbox One فأنت تربط نفسك وتقرر بأنك لن تستخدم هذا الجهاز إلا في شيء واحد وهو الألعاب، ربما تستطيع مشاهدة بعض الأفلام والمنتجات المرئية الأخرى عليه ولكنك لن تتمكن من العمل على الجهاز والإستفادة منه في أي شيء آخر وهذا عكس ما يحدث تماماً مع منصات Geforce .

في البداية وقبل كل شيء فإن منصات Geforce خاصةً المحمولة منها توفرلك أداءً أقوى بكثير من المنصات المنزلية مهما كان الجيل أو قوتها كما أنك ستتمكن من الإستمتاع بألعابك في اي مكان وأي وضع سواءً كنت في رحلة خارجية مع أصدقائك أو حتى تتنقل كثيراً بسبب دراستك أو العمل، كل ما تحتاج لفعله هو حمل جهاز الابتوب الخاص بك معك وإنتهى الأمر على عكس ما يحدث مع المنصات المنزلية PS4\ Xbox One التي تحتاج دائماً لأخذ شاشة معها وتوصيلها بها وهو الأمر الذي يتطلب مجهوداً كبيراً .كما أن أداء جميع الـ Consoles مربوط ومحدود بالـ 60 إطار في الثانية وهو أمر سيء للغاية خاصةً للألعاب التي تحتاج فيها للحصول على معدل إطارات أعلى لتتمكن من الفوز بها أو الألعاب التنافسية التي يفيد فيها للغاية أن تحصل على معدل إطارات عالي للغاية معها وهذا بالطبع بعيداً عن الإستخدامات الأخرى للأجهزة المحمولة والمكتبية مثل المونتاج والكتابة والأعمال المختلفة.الأمر كله يتعلق بالبطاقة الرسومية :لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 2منصات Geforce تتكون من أكثر من قطعة مثل أي جهاز كومبيوتر متكامل فستجد فيها معالج مركزي وبطاقة رسومية وذواكر وصول عشوائي وذواكر تخزين وأمور أخرى كثيرة ولكن كل هذا في الحقيقة لا يمثل الا 40% من قوة المنصة فالأمر كله يتعلق بالبطاقة الرسومية .إهتمامك بالبطاقة الرسومية سيفيدك للغاية في الحصول على القوة الازمة لإستخداماتك المتنوعة والإستمتاع بجهازك بالطريقة المناسبة، فمن خلال الحصول على البطاقة الرسومية المناسة ستتمكن من الحصول على معدل إطارات أعلى في الألعاب والحصول أيضاً على زمن إستجابة أفضل وأسرع كثيراً مع برامج المونتاج وصناعة المحتوى المختلفة لذا يجب عليك دائماً أن تهتم بشراء بطاقة رسومية مناسبة لإحتياجاتك.نظام Geforce البيئي المتكامل :لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 3فور شراءك لأي منتج من منتجات Geforce ومنصات Geforce فإنك تلقائياً ستدخل إلى نظام Geforce البيئي المتكامل الذي سيقدم لك فائدة كبيرة ومتنوعة للغاية من مختلف الأمور بدايةً من التعريفات المستمرة ووصولاً إلى المميزات والفوائد المختلفة والتي تساعدك على تسجيل لقطات الالعاب بسلاسة أكثر والتقاط اللحظات الهامة بالإضافة إلى البث المباشر دون اي معاناة أو مشاكل تذكر.نظرة على أداء منصات Geforce المتنوعة :قلنا سابقاً بأن منصات Geforce المتنوعة هي الأفضل في مجال الألعاب وأنها تقدم أداءً مميزاً وأقوى بكثير من المنصات المنزلية Ps4 \ Xbox One حتى في نسخها البرو والإحترافية الأقوى وهذا الحديث ليس من فراغ والآن سنقدم لكم مجموعة من التجارب المختلفة مع بعض الألعاب التي تتفوق فيها منصات Geforce.ولكن في البداية دعونا نقدم لكم هذه الدراسة السريعة الموضحة في الرسم البياني بالأسفل حول أهمية معدل الإطارات لتتمكن من الفوز بالألعاب التنافسية في جميع مستويات المهارة.لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 4والآن لنستعرض مجموعة من اهم الألعاب المختلفة والمحبوبة تحديداً في مجال الـ Battle Royale التنافسي للغاية.أول لعبة نرغب في الحديث عنها هي Call Of Duty Black Ops 4 وهي لعبة مشهورة للغاية وتقدم طور Blackout وهو الـ Battle Royale الخاص بها كما أنها تتطلب الكثير من القوة والعتاد المميز لتتمكن من العمل بكفاءة .لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 5والآن إلى لعبة مثل Fortnite التي تمكنت من السيطرة على الساحة في فترة قصيرة للغاية.لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 6ولعبة مثل PUBG التي تتطلب عتاداً عنيفاً وقوياً للغاية حتى تتمكن من العمل ومع منصات Geforce ستتمكن من الوصول إلى أعلى من 120 إطار في الثانية وتضمن الفوز بكل تأكيد.لماذا تتفوق منصات Geforce على PS4 Xbox One في الألعاب 7والآن وبعد أن أعجبك أداء منصات Gefroce المتنوعة ما رأيكم في إقتناء بعض الأجهزة ضمن هذه المنصات من خلال دليل الشراء المبسط بالأسفل ؟!دليل شراء Geforce :إليكم الآن مجموعة من منصات Geforce المتنوعة والمزودة بأحدث بطاقات نفيديا والتي ننصح بشراءها في حالة كنت تفكر في الإنضمام إلى عائلة منصات Gefroce :1- جهاز لابتوب محمول للألعاب من شركة لينوفو تحت إسم LEgion Y740 مزود بمعالج Core I7-9750 مع بطاقة رسومية RTX 2070 بسعر 8300 ريال سعودي من خلال هذا الرابط .https://www.jarir.com/sa-en/lenovo-legion-y740-laptops-534309.html2- جهاز كومبيوتر مجمع مسبقاً من طبيب الكومبيوتر بسعر 3400 ريال سعودي ويضم معالج Core I3 9100F مع بطاقة رسومية Gtx 1660 Super موجه للألعاب الرياضية بشكل أساسي من خلال هذا الرابط https://pcd.com.sa/en/product/february-offer3i3-9100f-9th-gen-ram16gb-2666mhz-gtx1660-super-6gb-ssd-120gb-1tb/3- جهاز Red Baron V1 المزود بمعالج Core I5 من الجيل التاسع مع بطاقة رسومية RTX 2060 SUPER بسعر 309 دينار كويتي من خلال هذا الرابطhttps://quadrastores.com/index.php/home/product_view/4672/Red-Baron-V1-Gaming-PC4- بطاقة RTX 2060 من شركة MSI وبضمان KiroMina الوكيل لنفديا في جمهورية من خلال هذا الرابط.http://kirominacomputers.com/products/msi-geforce-rtx-2060-ventus-6g-oc/