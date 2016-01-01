سوني وفيسبوك تنسحبان من مؤتمر مطوري الألعاب GDC.. ما السبب؟!

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صورة الخبر: سوني وفيسبوك تنسحبان من مؤتمر مطوري الألعاب GDC.. ما السبب؟!
سوني وفيسبوك تنسحبان من مؤتمر مطوري الألعاب GDC.. ما السبب؟!

أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل.”

وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب، وقد صرح متحدثها الرسمي إلى موقع GamesIndustry.biz: “حرصا على صحة وسلامة موظفينا، وكذلك شركائنا من المطورين ومجتمع GDC، فلن تحضر فيسبوك مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام بسبب تطور المخاطر الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.”

وقالت فيسبوك أنها ستعلن عن منتجاتها، والتي كان من المقرر الكشف عنها خلال المؤتمر، في مقاطع فيديو عبر الإنترنت، ومن هذه المنتجات نظارة الواقع الافتراضي “أوكولوس” Oculus.

المصدر: مشبك

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