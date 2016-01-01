

أفضل برامج antivirus لهواتف أندرويد.. تعرف عليها أفضل برامج antivirus لهواتف أندرويد.. تعرف عليها

يسعى العديد من المستخدمين تأمين وحماية هواتفهم من الفيروسات ومنع اختراق معلوماتهم، و الحفاظ على كفاءة هواتفهم، وتعتبر هواتف أندرويد أكثر عرضة للفيروسات والقرصنة من هواتف أيفون.



ومن خلال استخدام أفضل برامج مكافحة الفيروسات لأجهزة أندرويد ، يمكن للمستخدمين حماية هواتفهم من الهجمات المحتملة، عن طريق برامج مكافحة الفيروسات أو antivirus.



وذكر موقع Android Headlines أفضل برامج antivirus لحماية هواتف أندرويد:

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Avastيعد Avast أحد أفضل البرامج ، وأكثرها مرونة في برنامج مكافحة الفيروسات، ويوفر برنامج Avast antivirus لنظام هواتف أندرويد جميع الميزات التي تحتاج إليها، ولديه إمكانيات مكافحة السرقة وعمل فحص للواى فاى WiFi. بالإضافة إلى أنه يمكنك وضع قائمة سوداء بالمصادر التي لديك تجربة سيئة معها.Kasperskyيحتوي برنامج Kaspersky على ميزات شاملة، بما في ذلك VPN مدمج ، ولديه نسخة مجانية إذا كنت لا ترغب في الالتزام بها، وعلاوة على ذلك ، فإنه يحتوي على أدوات رائعة عند فقد هاتفك أو سرقته ، بما في ذلك التقاط صور لمن لديه هاتفك والتنبيهات والتحديثات من جهازك.Nortonيوفر Norton تجربة جيدة في مكافحة فيروسات، حيث إنه أحد أكثر برامج مكافحة الفيروسات المتوفرة موثوقية، وتعتبر النسخة المدفوعة منه أفضل، حيث أن النسخة المجانية مليئة بالإعلاناتـ، ومن عيوب البرنامج أن سعره يرتفع بشكل كبير كل عامين.Bitdefenderقد لا يكون برنامج Bitdefender معروفا لدى العديد من المستخدمين ، ولكنه يعد أحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام هواتف أندرويد في الوقت الحالى ويتميز بقدرته على نسبة نجاح 100٪ في الكشف عن البرامج الضارة، بحيث يمكنك الاعتماد عليه بشكل كبير، ويعتبر سعره معقول ولا يقوم بزيادة الأسعار بشكل كبير.