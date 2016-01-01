بسبب تعقبك.. جوجل تواجه القضاء

تواجه شركة جوجل الأمريكية دعوى قضائية، بعدما كشف تحقيق صحفي لوكالة “أسوشيتدبرس” تتبعها للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية، حتى إذا لم تحصل على إذنهم بذلك.
وكشف تحقيق “أسوشييتد برس” أن بعض خدمات جوجل الخاصة بنظامي أندرويد وأبل تحتفظ بموقع المستخدم وتنقلاته، حتى لو لم يفعل خاصية التتبع.
ويسعى المدعي في القضية، ويدعى نابليون باتاكسيل، للحصول على تعويض، فضلًا عن إلزام جوجل بتدمير بيانات الموقع التابعة له، ولبقية المدعين في القضية.
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