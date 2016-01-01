

بسبب تعقبك.. جوجل تواجه القضاء بسبب تعقبك.. جوجل تواجه القضاء

تواجه شركة جوجل الأمريكية دعوى قضائية، بعدما كشف تحقيق صحفي لوكالة “أسوشيتدبرس” تتبعها للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية، حتى إذا لم تحصل على إذنهم بذلك.



وكشف تحقيق “أسوشييتد برس” أن بعض خدمات جوجل الخاصة بنظامي أندرويد وأبل تحتفظ بموقع المستخدم وتنقلاته، حتى لو لم يفعل خاصية التتبع.



ويسعى المدعي في القضية، ويدعى نابليون باتاكسيل، للحصول على تعويض، فضلًا عن إلزام جوجل بتدمير بيانات الموقع التابعة له، ولبقية المدعين في القضية.

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وجاء في الدعوى المقامة ضد جوجل، أمام المحكمة الفيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أن الشركة “أوضحت لمستخدمي نظام التشغيل والتطبيقات التابعة بها، بشكل صريح، أنه بتفعيل إعدادات معينة ستتعطل عملية تحديد الموقع الخاص بهم”.وأضافت “هذا الأمر كان كاذبًا. رغم محاولات المستخدمين حماية خصوصية مواقعهم، فإن جوجل تجمع بيانات مواقعهم وتحفظها، وبالتالي فإنها تخترق خصوصية المستخدمين، وتتعارض مع ما وضحته لهم”.