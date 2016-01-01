أبل تكشف لك ما تعرفه عنك عبر هذا الموقع

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أبل تكشف لك ما تعرفه عنك عبر هذا الموقع

أطلقت شركة أبل موقعا إلكترونيًا يتيح لمستخدمي أجهزتها أن يعرفوا البيانات كافة التي جمعتها الشركة عنهم عبر أجهزتهم، وذلك قبل أيام من مؤتمر دولي في بلجيكا بشأن قضايا الخصوصية التي تثير جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة.

ويدخل المستخدم إلى موقع، ويسجل رمزه التعريفي الخاص بحساب أبل، ثم ستظهر له البيانات التي جمعتها أبل سواء كانت هذه البيانات متعلقة بهواتف “آيفون” أو آيباد أو ماك، ويستطيع مستخدمو أجهزة الشركة في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من هذه الميزة منذ فترة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، كلمة في المؤتمر الدولي الأربعين لمفوضي حماية البيانات والخصوصية الذي يعقد في 24 أكتوبر الجاري.

وتعد أبل من أبرز الشركات التكنولوجية التي تنادي دائمًا بحماية خصوصية المستخدمين، إذ أنها تتبنى وجهات نظر ضد الانتهاكات التي توجه لخصوصية بيانات مستخدمي الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: مشبك

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