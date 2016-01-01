الخدمات الموسيقية تقف وراء 79 في المئة من عائدات قطاع صناعة الموسيقى

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الخدمات الموسيقية تقف وراء 79 في المئة من عائدات قطاع صناعة الموسيقى

صورة الخبر: الخدمات الموسيقية تقف وراء 79 في المئة من عائدات قطاع صناعة الموسيقى
الخدمات الموسيقية تقف وراء 79 في المئة من عائدات قطاع صناعة الموسيقى

على مر السنين، رأينا كيف تغير إستهلاكنا للموسيقى. كان من المعتاد أن نستمع إلى الأغاني من خلال أقراص الفينيل، ولكن في وقت لاحق إنتقلنا لإستخدام أشرطة الكاسيت، وإنتقلنا بعد ذلك إلى الأقراص المدمجة، ثم إلى الأغاني الرقمية. في هذه الأيام، لا تزال الأغاني الرقمية هي الوسيلة المفضلة إلى حد كبير، ولكن يبدو الآن أن المزيد من الناس يفضلون خدمات بث الأغاني على حساب التحميلات.

وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من شركة Recording Industry Association of America، فالخدمات الموسيقية مثل Spotify و Apple Music و Pandora وغيرها من الخدمات الموسيقية الأخرى تمثل الآن 79 في المئة من إيرادات صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل عقد من الزمن تقريبًا، كانت الخدمات الموسيقية في العام 2009 على سبيل المثال تمثل 5 في المئة فقط من العائدات، في حين هيمنت الأغاني الفعلية على 59 في المئة من العائدات.

وبالمضي قدمًا إلى اليوم، لا تمثل الأغاني الفعلية الآن سوى 10 في المئة بينما تقف الخدمات الموسيقية وراء 79 في المئة من الإيرادات. تعرضت التحميلات الرقمية أيضًا لهبوط كبير منذ العام 2009 حيث كانت تقف وراء 34 في المئة من العائدات، ولكنها الآن لا تتجاوز 8 في المئة.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة RIAA والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Mitch Glazier، فقد صرح بالقول : ” الموسيقى لا تنتقل إلى الرقمنة – إنها تقود قطاع الأعمال الرقمية الأول. يعكس تقرير اليوم إحتمال وجود مستقبل حيث يمكن للمبدعين المضي قدمًا. لكنه يكشف أيضًا مقدار المسافة التي يجب أن نقطعها لضمان مجتمع موسيقي صحي يتم فيه تقييم جميع الأغاني وتعويض المبدعين. ما زلنا لم ندرك القيمة الكاملة للموسيقى في جميع الخدمات الرقمية “.

المصدر: موقع الكتروني

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الخدمات الموسيقية تقف وراء 79 في المئة من عائدات قطاع صناعة الموسيقى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39677

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager