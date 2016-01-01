

الفيسبوك تُلغي مؤتمرها السنوي للمطورين F8 بسبب مخاوف من فيروس كورونا الفيسبوك تُلغي مؤتمرها السنوي للمطورين F8 بسبب مخاوف من فيروس كورونا

يبدو أن الكثير من الأحداث الكبرى قد تواجه مشكلة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا. على سبيل المثال، انسحبت Sony من PAX East، وتم إلغاء MWC 2020، ومؤخرًا، لمح مسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن هناك احتمالًا بإمكانية إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر عقدها صيف هذا العام بالعاصمة اليابانية طوكيو إذا لم تتحسن الأمور.



الآن إتضح أن هناك ضحايا آخرين لفيروس كورونا، فقد أعلنت الفيسبوك الآن أنها ستقوم بإلغاء مؤتمر Facebook F8 الخاص بها. تمامًا مثل معظم الشركات التقنية الكبرى، تستضيف الفيسبوك عادةً حدثًا سنويًا تُعلن فيه عن منتجات وخدمات جديدة وتقدم معلومات حول ما تقوم به وما تخطط له.



ووفقا لـ Konstantinos Papamiltiadis من الفيسبوك، فقد صرح بالقول : ” لقد إستكشفنا طرقًا أخرى للحفاظ على الجزء الشخصي من F8، ولكن من المهم بالنسبة لنا استضافة حدث شامل ولم يكن من الصواب أن نعقد مؤتمر F8 بدون حضور مطورينا الدوليين “. وبدلاً من ذلك، ستستضيف الفيسبوك الآن سلسلة من الأحداث المحلية التي سيتم بثها مباشرة.

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ومع ذلك، فإن إلغاء الفيسبوك لمؤتمر F8 الخاص بها دفع العديد من الأشخاص ليتساؤلوا عن مصير المؤتمرات السنوية الخاصة بالشركات التقنية الأخرى. من المقرر أن يتم عقد مؤتمري جوجل وآبل في منتصف العام وفقًا للتقاليد، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت هذه المؤتمرات ستتم الآن أم لا.