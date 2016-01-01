

خوفًا من كورونا.. أمازون أحدث المنسحبين من مؤتمر GDC السنوي خوفًا من كورونا.. أمازون أحدث المنسحبين من مؤتمر GDC السنوي

انسحبت شركة Amazon Web Services من مؤتمر مطوري الألعاب السنوي 2020؛ للمخاوف المستمرة من فيروس كورونا، COVID-19.







وفقًا لموقع engadget؛ فإن أمازون تخطط لتنظيم حدث عالمي عبر الإنترنت في شهر مايو القادم، وقالت إن فريق AWS Game Tech سيظهر الخاص، ويتم الإعلان عن التفاصيل في الأسابيع المقبلة.

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كما بدأت أمازون أيضًا في تقييد سفر الموظفين غيرالأساسيين، في الولايات المتحدة بعد فعل الشيء نفسه في الصين في يناير.تنضم شركة الإنترنت العملاقة إلى فيسبوك Facebook وسوني Sony و EA و Epic Games ومايكروسوفت Microsoft و Kojima Productions و Unity Technologies بين العلامات التجارية الكبرى التي تخرج من GDC.لن يؤدي هذا بالضرورة إلى إيقاف تشغيل GDC، حيث لا يزال هناك العديد من المطورين "بما في ذلك أكبرهم مثل جوجل Google"، ملتزمون بالحدث.أخبر متحدث باسم GDC مؤخرًا The Verge أن الحدث سيتحرك كما هو مخطط له، ومع ذلك، فمن الآمن أن نقول إن الحدث سيتخذ لهجة مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السنوات الأخيرة، على افتراض أنه يمضي قدمًا، سيكون التركيز أكثر على جزر الهند.