

خلى بالك.. 3 خطوات أساسية قبل تنزيل أى تطبيق خلى بالك.. 3 خطوات أساسية قبل تنزيل أى تطبيق

هل قمت قبل ذلك بقراءة إشعارات الموافقة التى تظهر أمامك عند تحميل تطبيق معين؟، وهل قمت بالتركيز والانتباه فعلا لما تقوم بالموافقة عليه، إذا لم تكن كذلك، فأنت لست وحدك.



توضح دراسة أن هناك عدد قليل جدا من الأشخاص هم الذين ينتبهون فقط إلى إشعارات الموافقة عند تحميل التطبيقات، وإشعارات الموافقة هذه قد تكون السماح بالدخول إلى الصور و تاريخ سجل البحث على محركات البحث مثل جوجل، وغيرها من الأشياء الأخرى التى تكون عاملا من عوامل انتهاك الخصوصية أو تهديدا لك فيما بعد.



وذكر موقع CNET أن هناك 3 إنذارات بالخطر يجب عليك الأخذ بها وعدم تجاهلها، قبل القيام بتحميل أى تطبيق سواء من على متجر Google Play أو App Stor .

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1- التعقيدوبحسب الموقع فإن التطبيقات تقوم بصياغة عدد من الموافقات ليقوم المستخدمين بالموافقة عليها تلقائيا، حتى دون الإطلاع عليها، وهذه الموافقة يعنى ضمنيا السماح قانونا باالحصول على المعلومات التى قمت أنت بالموافقة عليها.ويجب الحذر خصيصا من طبيعة اللغة المكتوب بها الإشعارات، لأن بعذ الصيغ عادة ما تكون معقدة جدا حتى تربك المستخدمين، وبالتالى يقومون بالموافقة، وفي نفس الوقت تستخدم هذه التطبيقات ما يسمى ب "third party"، وهى ملفات تستمر بالتواجد حتى بعد مسح التطبيق.2- الموافقة الضمنيةالأمر الثانى الذى يجب على المستخدمين الحذر منه هو الموافقة الضمنية، والتى تكون بمثابة موافقة كاملة على كل شئ له علاقة بالإطلاع على البيانات والصور وسجل البحث والمكالمات، وإذا وجدت أن الإشعارات تتطلب موافقة ضمنية وليست محددة مثل برنامج الصور فسيقوم بالإطلاع على الصور، أما إذا تطرق لأمور أخرى فيجب على المستخدمين عدم تنزيل هذه التطبيقات على الإطلاق.3- جمع المعلومات وتحويلهاوطبقا لأستاذة علوم الحاسب في جامعة Northeastern أنه يجب على المستخدمين إعادة النظر في الموافقة على الإشعارات عند تنزيل التطبيق، عند طلب المعلومات وتجميعها.