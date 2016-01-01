تعد منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة بمقاطع الفيديو يوتيوب youtube مصدرا مهما للدخل الشهرى والسنوى للعديد من الأشخاص حول العالم، وهو الأمر الذى جعل هناك العديد من صانعي المتحوى "يوتيوبر YouTuber " يعتمدون على هذا النشاط كوظيفة أساسية.
وبحسب "ذا فيرج" التقنى، تمثل الإعلانات على موقع YouTube نشاطًا تجاريًا كبيرًا، وبناء عليها تربح إدارة يوتيوب سنويا، أكثر من من 15 مليار دولار من الإعلانات فقط.
ولكن المشكلة في أنه مع تغير سياسة الإعلانات؛ يتطلب من أصحاب القنوات تغيير استراتيجية المحتوى الخاصة بهم، وبالتالى أصبح الاعتماد على إيرادات الإعلانات أكثر تعقيدًا وصعوبة عن الماضى.
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التعليقات على Youtube يختبر ميزة جديدة لأصحاب القنوات
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