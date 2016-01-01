Youtube يختبر ميزة جديدة لأصحاب القنوات

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Youtube يختبر ميزة جديدة لأصحاب القنوات

تعد منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة بمقاطع الفيديو يوتيوب youtube مصدرا مهما للدخل الشهرى والسنوى للعديد من الأشخاص حول العالم، وهو الأمر الذى جعل هناك العديد من صانعي المتحوى "يوتيوبر YouTuber " يعتمدون على هذا النشاط كوظيفة أساسية.

وبحسب "ذا فيرج" التقنى، تمثل الإعلانات على موقع YouTube نشاطًا تجاريًا كبيرًا، وبناء عليها تربح إدارة يوتيوب سنويا، أكثر من من 15 مليار دولار من الإعلانات فقط.

ولكن المشكلة في أنه مع تغير سياسة الإعلانات؛ يتطلب من أصحاب القنوات تغيير استراتيجية المحتوى الخاصة بهم، وبالتالى أصبح الاعتماد على إيرادات الإعلانات أكثر تعقيدًا وصعوبة عن الماضى.

ومن أجل ذلك، تختبر منصة يوتيوب الآن، أسلوبًا جديدًا، يسمح للمستخدمين ببيع المساحة الإعلانية مباشرة، إلى العلامات التجارية التي يرغبون فى التعامل معها.

وقال توم ليونج، مدير الإعلانات فى يوتيوب:" إن البرنامج التجريبى محدود جدا، ويقوم على صفقات بين أصحاب القنوات والعلامات التجارية التى تربطهم علاقات مباشرة".

وأكد ليونج: "يوتيوب تعلم جيدًا أن هناك الكثير من المستخدمين مهتمون للغاية بهذا الموضوع، لذا فهو تجربة صغيرة الآن ولكن بما أن لدينا المزيد من الإمكانيات؛ فبالتأكيد سنشاركه بأسرع ما يمكن".

وتمنح هذه الخاصية، أصحاب القنوات، مزيدًا من التحكم في ما يتم عرضه من إعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهو أمر يحتاجون إليه بشكل روتيني؛ للحصول على أكبر عائد ممكن من الإعلانات.

المصدر: صدى البلد

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