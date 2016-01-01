

المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021 المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021

من المتوقع إلى حد كبير أن تستخدم هواتف iPhone القادمة من آبل المودم Snapdragon X55 التابع لشركة كوالكوم لدعم شبكات الجيل الخامس 5G. من المتوقع أيضًا أن تستمر هذه العلاقة بين آبل وكوالكوم لفترة من الوقت، وهذا هو السبب في أنه من غير المفاجئ أن نسمع أنه من المحتمل مع هواتف iPhone القادمة في العام 2021 أن تستخدم شركة آبل المودم Snapdragon X60.



أعلنت شركة كوالكوم مؤخرًا عن المودم Snapdragon X60 ليكون بذلك المودم الأحدث من الشركة. هذا يجعله يُمثل الجيل الثالث من مودم 5G التابع للشركة وواحدة من ميزاته هي أنه تم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. هذا يعني أن المودم سيستهلك مساحة أصغر مقارنة مع المودم Snapdragon X55 الذي تم إنشاؤه بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر.



ما يعنيه هذا هو إحتمال أن تصبح هواتف iPhone التي تستخدمه أنحف نظرًا للرقاقة الصغيرة. بدلاً من ذلك، يمكن لشركة آبل الحفاظ على حجم iPhone، ولكن يمكنها أيضًا إستخدام المساحة الفارغة لتضمين مكونات جديدة في الجهاز. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن يشق المودم Qualcomm X60 طريقه إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2021، ولكن كما قلنا، نظرًا لأن آبل تعمل مع كوالكوم منذ فترة، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا حدث ذلك بالفعل.

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في غضون ذلك، سمعنا شائعات أفادت بأن شركة آبل تعمل على تطوير مودمات 5G الخاصة بها، ولكن يُقال بأن هذه المودمات لن تصل إلى أجهزة آبل إلى بعد مرور بضع سنوات.