المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021

صورة الخبر: المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021
المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021

من المتوقع إلى حد كبير أن تستخدم هواتف iPhone القادمة من آبل المودم Snapdragon X55 التابع لشركة كوالكوم لدعم شبكات الجيل الخامس 5G. من المتوقع أيضًا أن تستمر هذه العلاقة بين آبل وكوالكوم لفترة من الوقت، وهذا هو السبب في أنه من غير المفاجئ أن نسمع أنه من المحتمل مع هواتف iPhone القادمة في العام 2021 أن تستخدم شركة آبل المودم Snapdragon X60.

أعلنت شركة كوالكوم مؤخرًا عن المودم Snapdragon X60 ليكون بذلك المودم الأحدث من الشركة. هذا يجعله يُمثل الجيل الثالث من مودم 5G التابع للشركة وواحدة من ميزاته هي أنه تم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. هذا يعني أن المودم سيستهلك مساحة أصغر مقارنة مع المودم Snapdragon X55 الذي تم إنشاؤه بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر.

ما يعنيه هذا هو إحتمال أن تصبح هواتف iPhone التي تستخدمه أنحف نظرًا للرقاقة الصغيرة. بدلاً من ذلك، يمكن لشركة آبل الحفاظ على حجم iPhone، ولكن يمكنها أيضًا إستخدام المساحة الفارغة لتضمين مكونات جديدة في الجهاز. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن يشق المودم Qualcomm X60 طريقه إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2021، ولكن كما قلنا، نظرًا لأن آبل تعمل مع كوالكوم منذ فترة، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا حدث ذلك بالفعل.

في غضون ذلك، سمعنا شائعات أفادت بأن شركة آبل تعمل على تطوير مودمات 5G الخاصة بها، ولكن يُقال بأن هذه المودمات لن تصل إلى أجهزة آبل إلى بعد مرور بضع سنوات.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المودم Snapdragon X60 قد يشق طريقه لهواتف iPhone القادمة في العام 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55368

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager