قامت شركة "جوجل" الأمريكية بإطلاق تقنية جديدة وصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل، للمرة الأولى، الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه في الصور.
ونشر موقع Engadget المتخصص في الأخبار التقنية ، تقريرا بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.
ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدو من على "جوجل" معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.
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التعليقات على تقنية جديدة من جوجل تخبر مستخدمها عما يروه في الصور
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