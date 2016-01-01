تقنية جديدة من جوجل تخبر مستخدمها عما يروه في الصور

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تقنية جديدة من جوجل تخبر مستخدمها عما يروه في الصور

صورة الخبر: تقنية جديدة من جوجل تخبر مستخدمها عما يروه في الصور
تقنية جديدة من جوجل تخبر مستخدمها عما يروه في الصور

قامت شركة "جوجل" الأمريكية بإطلاق تقنية جديدة وصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل، للمرة الأولى، الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه في الصور.

ونشر موقع Engadget المتخصص في الأخبار التقنية ، تقريرا بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدو من على "جوجل" معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة عبر غوغل، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكافة المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.

وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضا، ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر و الأيقونات الجديدة في محرك البحث جوجل توضح كافة المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقنية جديدة من جوجل تخبر مستخدمها عما يروه في الصور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2260

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager