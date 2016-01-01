أخيرًا.. Google Earth يعمل على متصفحات Firefox و Edge و Opera

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أخيرًا.. Google Earth يعمل على متصفحات Firefox و Edge و Opera

عندما تخلت شركة جوجل Google عن تطبيق سطح المكتب Earth لصالح تجربة على الويب فقط، قالت إنها "شبه جاهزة" للعمل على متصفح فايرفوكس وغيرها من المتصفحات.



وفقًا لموقع engadget، فكان ذلك قبل ثلاث سنوات تقريبًا ، لكن شركة Google قد أوفت أخيرًا بالوفاء بهذا الوعد ، حيث أن Google Earth لا يعمل الآن فقط على Firefox ، ولكن Microsoft Edge و Opera يضًا ، كما أعلنت الشركة.

تم بناء Earth في الأصل باستخدام حل Native Client الأصلي من Chrome فقط ، لذا يتعين على Google تبديل التروس لجلب المنتج إلى متصفحات أخرى. قرر عملاق البحث إعادة بناء Earth من خلال تجميع رمز C ++ باستخدام WebAssembly ، وهي لغة ثنائية جديدة تشبه Java

تعمل في جميع متصفحات الويب. تم التوصية مؤخرًا بتجميع WebAssembly (في 5 ديسمبر 2020) من قِبل اتحاد شبكة الويب العالمية باعتباره رابع لغة مستعرض أصلية بعد HTML و CSS و JavaScript.


على الرغم من أن برنامج Google Earth يعمل على تلك المتصفحات الأخرى ، إلا أن Google قالت إنها لا تزال بحاجة إلى "تلميع" ، لذلك ربما لا يزال بإمكانك الحصول على أفضل تجربة على Chrome. كما تخطط لجلب برنامج Google Earth إلى متصفح Safari من Apple في المستقبل.

المصدر: الوفد

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