مايكروسوفت: أرباح Windows و Surface تعاني من فيروس كورونا

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مايكروسوفت: أرباح Windows و Surface تعاني من فيروس كورونا

قالت شركة مايكروسوفت في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنها ستفقد إرشادات الربع الثالث التي قدمتها في وقت سابق من هذا العام لقطاع الحوسبة الشخصية ، والتي تشمل الأموال التي تجنيها من ترخيص Windows وبيع أجهزة Surface. الجاني ، كما هو الحال مع العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى ، هو تباطؤ سلسلة الإمداد بسبب آثار تفشي فيروس كورونا. وقالت الشركة إنها لا تتوقع أن تتأثر الأقسام الأخرى.

وقالت مايكروسوفت في بيان صحفي: "على الرغم من أننا نرى طلبًا قويًا على نظام Windows يتماشى مع توقعاتنا ، إلا أن سلسلة التوريد تعود إلى عملياتها الطبيعية بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا وقت اتصال أرباح الربع الثاني".

لم تقدم الشركة نطاق إيرادات محدد للقطاع ؛ بدلاً من ذلك ، قالت إنها "لا تتوقع تلبية إرشادات قطاع الحوسبة الشخصية الخاصة بنا نظرًا لأن Windows OEM و Surface يتأثران سلبًا أكثر مما كان متوقعًا في السابق."
خلال اتصالها بالأرباح في الشهر الماضي ، أصدرت Microsoft إرشادات ربع سنوية حول إيرادات قطاع الحوسبة الشخصية بين 10.75 مليار دولار و 11.15 مليار دولار. وفقًا للشركة ، تضمنت هذه التوجيهات نطاقًا أوسع من المعتاد لتعكس حالة عدم اليقين المتعلقة بوضع الصحة العامة في الصين. في الربع الثاني ، بلغت إيرادات مايكروسوفت 36.9 مليار دولار وأرباح 11.6 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات السطحية للربع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 1.9 مليار دولار.

قالت مايكروسوفت يوم الأربعاء إنها تعمل مع السلطات الصحية العالمية لضمان سلامة موظفيها في الخارج ، وقد تبرعت بجهود الإغاثة من فيروس كورونا.

المصدر: الوفد

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