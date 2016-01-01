

فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا

أصدرت شركة "فيسبوك" المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قرارًا جديدًا متعلقًا بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بقوة داخل الصين ومنه إلى عدد من دول العالم.



وقررت الشركة حظر جميع الإعلانات التي تعرض منتجات متعلقة بعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع لدى المستخدمين حول انتشار الفيروس، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز".



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن الإعلانات التي تم حظر تداولها، هي التي تتضمن محتوى مثل: "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%"، مؤكدًا أن مثل تلك المنشورات لن يتم السماح بعرضها على مستخدمي الموقع مجددًا.