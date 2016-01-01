فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا

صورة الخبر: فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا
فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا

أصدرت شركة "فيسبوك" المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قرارًا جديدًا متعلقًا بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بقوة داخل الصين ومنه إلى عدد من دول العالم.

وقررت الشركة حظر جميع الإعلانات التي تعرض منتجات متعلقة بعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع لدى المستخدمين حول انتشار الفيروس، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن الإعلانات التي تم حظر تداولها، هي التي تتضمن محتوى مثل: "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%"، مؤكدًا أن مثل تلك المنشورات لن يتم السماح بعرضها على مستخدمي الموقع مجددًا.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيسبوك يقرر حظر إعلانات علاج فيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12221

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager