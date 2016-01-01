

Honor تُطلق رسميًا Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15.6 على الصعيد العالمي Honor تُطلق رسميًا Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15.6 على الصعيد العالمي

بصرف النظر عن إطلاق الهاتفين Honor 9X Pro و Honor View 30 Pro على الصعيد العالمي، فقد أعلنت شركة Honor كذلك اليوم عن إطلاق حواسيب MagicBook الأحدث من الشركة والتي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر من العام الماضي، على الصعيد العالمي. هذه الحواسيب المحمولة الجديدة مماثلة لحواسيب Huawei MateBook D التي أعلنت عنها شركة Huawei في وقت سابق والمتاحة بالفعل في المملكة المتحدة.



على وجه التحديد، قررت شركة Honor إطلاق الحاسوبين Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15.6 على الصعيد العالمي.



يضم كلا الطرازين شاشات IPS LCD بدقة FullHD. وبالنسبة للحاسوب ذو شاشة 14 إنش، فهو يمتاز بوزن يبلغ 1.38 كيلوجرام وبسمك 15.9 ملمتر، بينما يمتاز الحاسوب الآخر بوزن 1.53 كيلوجرام وبسمك يبلغ 16.9 ملمتر. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك إختيار الحصول على هذين الحاسوبين مع المعالج AMD Ryzen 5 3500 أو AMD Ryzen 7 3700 مع العلم بأن كلا المعالجين يضمان أربعة أنوية.

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هذه الحواسيب المحمولة الجديدة من Honor تأتي كذلك مع 8GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية PCIe SSD. ومع ذلك يبقى الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو أن الحاسوب الأصغر حجمًا يضم بطارية أكبر بقوة 56Wh، وهي البطارية التي يمكن شحن 46 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام شاحن 65W USB-PD مع العلم بأن هذا الحاسوب سيتيح لك تشغيل الفيديوهات لنحو 9.5 ساعات في حالة إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل. أما بخصوص الحاسوب المحمول الأكبر حجمًا، فهو يضم بطارية بقوة 42Wh مع العلم بأن عملية الشحن في كلا الحاسوبين تتم من خلال منفذ USB Type-C، على الرغم من أن هناك عدة منافذ أخرى من أنواع مختلفة.حواسيب Honor MagicBook الجديدة تأتي كذلك مع قارئ بصمات الأصابع في زر التشغيل، وكاميرا ويب مخفية في لوحة المفاتيح تمتاز بدقة 720p وتوفر محادثات الفيديو.ووفقا لشركة Honor، فقد ذكرت أنها ستقوم بإطلاق الحاسوبين Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15.6 في العديد من الأسواق العالمية، وستكون البداية مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وجمهورية تشيك في أواخر شهر مارس المقبل. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهي ستبدأ من 600 يورو.