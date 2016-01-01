موزيلا تشفر متصفح "فايرفوكس" داخل الولايات المتحدة

أعلنت شركة "موزيلا" الأمريكية، رائدة صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر، أن متصفح الويب الشهير المفتوح المصدر "فايرفوكس" سيفعل افتراضيا التشفير الجديد المثير للجدل "دي أوه إتش" (نظام أسماء النطاقات "دي إن إس" عبر بروتوكول نقل النص الفائق "إتش تي تي بي إس") للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
والتشفير "دي أوه إتش" هو معيار جديد يقوم بتشفير جزء من حركة مرور بيانات الإنترنت الخاصة بالمستخدم والتي يتم إرسالها عادة عبر اتصال نص عادي غير مشفر، والذي قد يسمح للآخرين بمشاهدة مواقع الويب التي يزورها المستخدم، حتى عندما يتم تشفير اتصال المستخدم مع موقع الويب نفسه باستخدام بروتوكول نقل النص الفائق "إتش تي تي بي إس".
وقالت "موزيلا" إن "فايرفوكس" هو أول متصفح ويب يدعم المعيار الجديد افتراضيًا، وسيتم طرحه تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة من أجل التعامل أي مشكلات غير متوقعة.
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