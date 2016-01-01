

متصفح سفاري سيتوقف عن دعم الشهادات الأمنية HTTPS القديمة متصفح سفاري سيتوقف عن دعم الشهادات الأمنية HTTPS القديمة

أعلنت آبل أنها ستتوقف عن دعم الشهادات الأمنية التي تحصل عليها المواقع لاعتماد بروتوكول HTTPS والتي يكون لها فترة صلاحية طويلة تزيد عن 13 شهراً.



وتوفر شهادات HTTPS التي تعمل على معيار التشفير TLS للمواقع تأمين وتشفير الاتصال بها مع المستخدم، ما يحمي بياناته المدخلة فيها.



ستبدأ آبل بتطبيق سياستها الجديدة أواخر العام الجاري، وأية شهادة أمنية صدرت بتاريخ بعد 1 سبتمبر، فإنها تعطيها صلاحية لا تزيد عن 398 يوم، وإن كانت صالحة لفترة أطول فإن متصفح سفاري سيرفضها.

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هذا يعني لو أنك زرت موقع لديه شهادة HTTPS مدة صلاحيتها أطول من 13 شهراً، فإن سفاري سيظهر لك تحذير خصوصية. ولو كنت مطور موقع وتريد الحصول على شهادة أمنية مدة صلاحيتها طويلة، فيجب إصدارها قبل 1 سبتمبر القادم.وتحصل الكثير من المواقع الكبرى على شهادة أمنية مدتها عامين عادة، والآن ستضطر لأن تتخلى عن شهادتها الأمنية والحصول على واحدة جديدة مدتها 13 شهراً على الأكثر.يذكر أن المواقع الكبرى كانت سابقاً تحصل على شهادات أمنية طويلة المدى تصل حتى 5 أعوام، لكن قبل عامين أصبح الحد الأقصى هو 825 يوم.الهدف من هذه السياسة هو أن تحصل المواقع دائماً على شهادة أمنية حديثة تستخدم أفضل معايير التشفير.