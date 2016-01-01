

لينوفو توفر تحديث ThinkPad بوحدات Intel من الجيل العاشر لينوفو توفر تحديث ThinkPad بوحدات Intel من الجيل العاشر

حدثت لينوفو خط ThinkPad بأجهزة كمبيوتر محمولة تقليدية ومرنة تدعمها معالجات Intel vPro Gen 10.







وفقًا لموقع engadget، مكن تهيئة طرز محددة باستخدام معالجات Ryzen 4000 PRO Mobile من AMD بدلاً من ذلك، استنادًا إلى بعض المعايير؛ فإن شريحة Ryzen 4000 الرئيسية ذات الثمانية النوى و 16 خيطًا من المحتمل أن تكون أسرع من بعض معالجات Intel - مما يجعل Lenovo أول شركة تقدم رقائق AMD للمستهلكين.

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بغض النظر عن المعالج الخاص بهم، على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة لديها اتصال WiFi 6 و Modern Standby، والتي توفر تجربة تشبه الهاتف الذكي ومتصلة دائمًا، يتم تثبيت ثينك باد T14 و T14s و T15المحدثة الموجهة نحو مستخدمي الأعمال مع Windows 10 Pro وميزات مثل Wake on Voice و Dolby Audio Speaker System.يمكن للمشترين تخصيص طرازي ThinkPad T14s و T14 ليتم تشغيلهما بواسطة شريحة Ryzen 4000 بدلاً من ذلك.تبدأ أسعار T14 و T14S و T15 من 849 دولارًا و 1029 دولارًا و 1079 دولارًا على التوالي، ومنحت لينوفو أيضًا ثينك باد X13 و X13 Yoga ترقية، يشتمل طراز Yoga، الذي تبدأ الأسعار من 1،099 دولارًا، على نظام Dolby Audio Speaker ويمكن أن يأتي بشاشة UHD OLED اختيارية مع Dolby Vision.وفي الوقت نفسه، يتوفر طراز X13 غير المرن الذي سيعيد المشترين إلى ما لا يقل عن 849 دولارًا مع رقائق Ryzen 4000.أخيرًا، تم إعادة تصميم طرز ThinkPad L14 و L15 و L13 و L13 الجديدة لتكون أرق وأخف وزناً من سابقاتها، يشغلون Windows 10 Pro ولديهم قارئات لبصمات الأصابع تعمل بنظام Windows Hello.يأتي ThinkPad L14 و L15، على وجه الخصوص، مع مفاتيح وظائف الاتصالات الموحدة التي يمكن الوصول إليها بسرعة ويمكن تهيئتها باستخدام رقائق Ryzen 4000 من AMD.بالنسبة للأشخاص دائمي التنقل، تجدر الإشارة إلى أن سلسلة ThinkPad T و X مع معالجات Intel، فضلاً عن طرازي ThinkPad L14 و L15 لديهم اتصال LTE اختياري.يمكن أن يصل اتصال سلسلة T و X إلى 1 جيجابت في الثانية، ستكون جميع طرز ThinkPad الجديدة متاحة في الربع الثاني من العام، ولكن هذه النماذج الأربعة الأخيرة هي الأكثر بأسعار معقولة من بين كل منها، حيث تبدأ الأسعار من 649 دولارًا.