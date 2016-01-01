

تغريم شركة Spectrum الأمريكية 16.9 مليون دولار بسبب ضعف سرعة الإنترنت تغريم شركة Spectrum الأمريكية 16.9 مليون دولار بسبب ضعف سرعة الإنترنت

ذكر موقع Cord Cutters News أن مكتب المدعى العام في ولاية كاليفورنيا أعلن عن تغريم شركة Spectrum الأمريكية للاتصالات أكثر من 16 مليون دولار بسبب شكاوى تتعلق بضعف سرعة الإنترنت.



ووافقت شركة Spectrum على دفع 16.9 مليون دولار كتسوية بسبب شكاوى عملاء شركة Time Warner Cable والتى استحوذت عليها شركة Spectrum.



وقامت الشركة بالموافقة على منح عملائها شهرا كامل من الإنترنت المجانى لعملاء Choice TV، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر مجانية لعملاء Cable TV.



وقالت جاكى لاسي السياسية الأمريكية والمدعى العام السابق لمقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا إن هذه التسوية تعتبر تسوية تاريخية وتعد بمثابة إنذرا لكل شركات الاتصالات التى تحرم عملائها من الخدمات الجيدة وكذلك تحرم مجال الأعمال عموما.

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وأضافت إن السلطات القضائية والمراقبين يطالبون كل شركات الخدمات سواء كانت هذه الشركات كبيرة أم صغيرة أن ترتقى لمستوى شكاوى عملائها ومتطلبات السوق.