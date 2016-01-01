

الواتساب وسناب شات يفضحان زوج استغل صور زوجته بطريقة لا أخلاقية الواتساب وسناب شات يفضحان زوج استغل صور زوجته بطريقة لا أخلاقية

استغل زوجًا فقد المعنى الأخلاق في حياته، تطبيقات واتساب وسناب شات في انتحال صفة زوجته ونشر صورها العارية بعد تصويرها بكاميرات سرية، مجريًا ومحادثات إباحية مع الغرباء بهدف تشويه صورة شريكة حياته بأسوأ الطرق الممكنة.



وبدأ الحادث عندما وجدت الأم لثلاث أطفال مجموعة من الغرباء يتجهون إلى منزلها لطلب إقامة علاقة غير سوية معها، بعد أن صورها شريكها بكاميرات سرية وهي عارية ورفع صورها عبر المواقع الإباحية والتطبيقات الشهيرة.



وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، لم يكن لدى شارون طومسون، 40 سنة، فكرة أن شريكها آنذاك، دارين رو، 49 عامًا، كان يستخدم كاميرات خفية لتصورها واستغلالها في محادثات قذرة مع آخرين.

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وفي أكتوبر 2019 ، أقر رو، من رولي ريجيس، من مدينة برمنجهام الانجليزية، بأنه مذنب في تهمتين بالكشف عن صور وأفلام اباحية خاصة بالضحية بقصد فضحها وتشويه سمعتها، أمام محكمة ولفرهامبتون كراون كورت.وكانت الضحية اكتشفت ستة هواتف محمولة مخبأة تحت مقعد سيارة شريكها كان يستخدمها في تصويرها سيرًا وسلمتها للشرطة.وتبين أن المتهم كان يقوم بتحميل صور الضحية على مواقع الإباحية باسم شارون ويستخدم صورها في المحادثات القذرة على Snapchat و WhatsApp.وفي نهاية المطاف ألقي القبض على المتهم والذي يعمل كعامل بناء، عندما تتبعت الشرطة عناوين IP من إعلانات موقع الجنس إلى منزل كان دارين يقوم فيه بأعمال البناء.