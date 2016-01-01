استغل زوجًا فقد المعنى الأخلاق في حياته، تطبيقات واتساب وسناب شات في انتحال صفة زوجته ونشر صورها العارية بعد تصويرها بكاميرات سرية، مجريًا ومحادثات إباحية مع الغرباء بهدف تشويه صورة شريكة حياته بأسوأ الطرق الممكنة.
وبدأ الحادث عندما وجدت الأم لثلاث أطفال مجموعة من الغرباء يتجهون إلى منزلها لطلب إقامة علاقة غير سوية معها، بعد أن صورها شريكها بكاميرات سرية وهي عارية ورفع صورها عبر المواقع الإباحية والتطبيقات الشهيرة.
وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، لم يكن لدى شارون طومسون، 40 سنة، فكرة أن شريكها آنذاك، دارين رو، 49 عامًا، كان يستخدم كاميرات خفية لتصورها واستغلالها في محادثات قذرة مع آخرين.
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التعليقات على الواتساب وسناب شات يفضحان زوج استغل صور زوجته بطريقة لا أخلاقية
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