

تحديثات على تطبيق «جوجل كروم» 31 مارس تحديثات على تطبيق «جوجل كروم» 31 مارس

كشفت شركة جوجل العالمية أنها ستقوم بعمل تغييرات في بنود خدمات منصة البحث الشهيرة جوجل وتطبيق جوجل كروم؛ بهدف تحسين الخدمة للمستخدمين، وذلك يوم 31 مارس المقبل.



وقالت الشركة في بيان لها عبر الايميل، إن هذه التغييرات لن تؤثر على طريقة استخدام عملائها لخدمات Google.



وقدمت جوجل ملخّصًا بأهم التغييرات والأسئلة الشائعة. فيما يلي نظرة سريعة على التغييرات المرتقبة:

قد يعجبك أيضا... loading...

• تحسين مقروئية النص يحمل نصّ بنود الخدمة طابعًا قانونيًا، ولكنّنا بذلنا قصارى جهدنا لتوضيح هذه البنود بشكل أفضل من خلال إضافة تعريفات وإدراج روابط تؤدي إلى معلومات مفيدة.• تواصل أفضل: لقد شرحنا بوضوح متى نُجري تغييرات على خدماتنا، مثل إضافة ميزة معيّنة أو إزالتها، ومتى بإمكاننا فرض قيود على وصول المستخدمين إلى الخدمات أو الحد من وصولهم إليها نهائيًا. وسنعمل بجهد أكثر لإشعارك عندما يؤثر أيّ تغيير سلبًا على استخدامك لخدماتنا.• إضافة Google Chrome، ونظام التشغيل Google Chrome، وGoogle Drive إلى البنود: تغطّي البنود المحسَّنة كلًا من Google Chrome ونظام التشغيل Google Chrome وGoogle Drive، مع العِلم أنّ كل خدمة من هذه الخدمات تتضمّن بنودًا وسياسات إضافية خاصة بها لتوضيح ما يميّزها عن غيرها من الخدمات.• لا تغييرات على سياسة الخصوصية المتّبعة لدينا: لسنا نجري أيّ تغييرات على سياسة خصوصية Google ولم نُجرِ أي تغييرات على طريقة تعاملنا مع معلوماتك. كتذكير، يمكنك دائمًا زيارة حسابك على Google لمراجعة إعدادات الخصوصية وإدارة طريقة استخدام بياناتك.وفي حال كنت وصيًا على طفل لم يبلغ بعد السن المسموح به لإدارة حسابه الخاص على Google وكنت تستخدم Family Link لإدارة استخدام الطفل لخدمات Google، يُرجى فننصحك بتخصيص بعض الوقت لمناقشتها معه.في حال عدم موافقتك على بنود الخدمة الجديدة وعلى الالتزامات المتوقّعة من الطرفين عند استخدام خدماتنا، يُرجى الاطّلاع على الخيارات المتاحة لك في قسم الأسئلة الشائعة.