Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها

صورة الخبر: Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها
Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها

بدأت شركة جوجل "Google" الأمريكية، في اختبار تبويب جديد في تطبيق خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك في أعقاب إطلاق أيقونة وتصميم جديدين للخدمة بمناسبة مرور 15 عامًا على إطلاقها.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5Google"، فإن التبويب الجديد المسمى "اذهب Go"، يجمع كلاً من قسم التنقل Commute القديم، والاختصارات الأخرى ذات الصلة بالتنقل.

وبالنقر على تبويب "اذهب" الجديد، تظهر تبويبات فرعية أخرى، وهي "الوجهات Destinations"، حيث تظهر عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى الأماكن المحفوظة الأخرى.

وفي الأسفل الأماكن التي تم البحث عنها حسب التاريخ، مثل اليوم، والأمس، والأسبوع الحالي، والأسبوع الماضي، أما التبويب الثاني فهو "التنقل Commute"، بالإضافة إلى تبويبين آخرين، هما "المسارات Lines"، و"المحطات والمواقف Stations and Stops"، اللذان يعرضان خيارات المواصلات العامة.

وأشار الموقع المتخصص في أخبار شركة "جوجل، إلى أن تبويب "اذهب Go" الجديد، الذي يختلف عن النسخة المخففة من تطبيق الخرائط والموجهة للهواتف المنخفضة المواصفات "خرائط جو Maps Go"، متاحا فقط لبعض المستخدمين بعد التحديث إلى الإصدار 10.35.2 من التطبيق.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16090

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager