بدأت شركة جوجل "Google" الأمريكية، في اختبار تبويب جديد في تطبيق خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك في أعقاب إطلاق أيقونة وتصميم جديدين للخدمة بمناسبة مرور 15 عامًا على إطلاقها.
ووفقًا لما ذكره موقع "9to5Google"، فإن التبويب الجديد المسمى "اذهب Go"، يجمع كلاً من قسم التنقل Commute القديم، والاختصارات الأخرى ذات الصلة بالتنقل.
وبالنقر على تبويب "اذهب" الجديد، تظهر تبويبات فرعية أخرى، وهي "الوجهات Destinations"، حيث تظهر عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى الأماكن المحفوظة الأخرى.
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التعليقات على Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها
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