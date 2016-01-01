

وفاة لاري تيسلر مخترع الـ”كوبي بيست” عن عمر 74 عاما وفاة لاري تيسلر مخترع الـ”كوبي بيست” عن عمر 74 عاما

رحل عن عالمنا عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر، في 17 من فبراير الجاري، عن عمر 74 عاما، وهو المعروف بابتكاراته في عالم الحاسوب الشخصي، التي ساهمت في جعل تعلم التعامل مع الحواسيب الشخصية أسهل في التعليم والتعلم.



ومن أبرز ابتكارات تيسلر أوامر القص Cut والنسخ Copy واللصق Paste، كما تخصص في تصميم واجهة الاستخدام، وهي الأنظمة التي جعلت التعامل مع أجهزة الحاسوب أكثر سهولة في إعطاء الأوامر وتلقي النتائج.



ولد تيسلر في 1945 في نيويورك، ودرس علوم الحاسب في ستانفورد بكاليفورنيا، وبدأ عمله في وادي السيليكون في أوائل الستينيات، وتطور عمله في أبحاث الذكاء الاصطناعي AI، وانضم إلى مركز بالو ألتو للأبحاث PARC، التابع لشركة زيروكس Xerox في عام 1973، حيث طور أدوات القص والنسخ واللصق.

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وعمل تيسلر في فريق مركز PARC لتطوير واجهات المستخدم الرسومية GUI، وتطوير التعامل معها باستخدام الفأرة، وألهم عمل تيسلر وفريقه ستيف جوبز أثناء تطوير أفكار منتجات شركة أبل Apple منذ نشأتها.وانضم تيسلر إلى شركة أبل في عام 1980، وعمل بها حتى عام 1997، وساهم في تطوير الكثير من منتجاتها، بما فيها كمبيوتر ماكينتوش وبرنامج كويك تايم وكمبيوتر ليزا وتابلت نيوتن، وقد كانت حواسيب ماكينتوش وليزا أول حواسيب شخصية تروج لأدوات القص والنسخ واللصق، وقد أصبح تيسلر كبير العلماء في أبل منذ عام 1993.وعمل تيسلر بعد مغادرته لأبل في شركة Stagecast، وهي شركة ناشئة للتعليم، كما مر على أمازون وياهوو و23andMe.