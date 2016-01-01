رحل عن عالمنا عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر، في 17 من فبراير الجاري، عن عمر 74 عاما، وهو المعروف بابتكاراته في عالم الحاسوب الشخصي، التي ساهمت في جعل تعلم التعامل مع الحواسيب الشخصية أسهل في التعليم والتعلم.
ومن أبرز ابتكارات تيسلر أوامر القص Cut والنسخ Copy واللصق Paste، كما تخصص في تصميم واجهة الاستخدام، وهي الأنظمة التي جعلت التعامل مع أجهزة الحاسوب أكثر سهولة في إعطاء الأوامر وتلقي النتائج.
ولد تيسلر في 1945 في نيويورك، ودرس علوم الحاسب في ستانفورد بكاليفورنيا، وبدأ عمله في وادي السيليكون في أوائل الستينيات، وتطور عمله في أبحاث الذكاء الاصطناعي AI، وانضم إلى مركز بالو ألتو للأبحاث PARC، التابع لشركة زيروكس Xerox في عام 1973، حيث طور أدوات القص والنسخ واللصق.
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التعليقات على وفاة لاري تيسلر مخترع الـ”كوبي بيست” عن عمر 74 عاما
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