

«جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي «جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأمريكي.



وحذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.



وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي - خصوصا خارج الولايات المتحدة- البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل.

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كانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي وZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية، ما يعني منع الشركات الأمريكية من التعامل معها.