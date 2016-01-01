بدأت شركة Sony عملية دمج قسم Sony Mobile في الشركة الرئيسية. تم دمج الفرع السويدي لقسم الهواتف الذكية مع Sony Nordic، وقد أغلقت الشركة الآن النطاق SonyMobile.com، حيث بدأت بإعادة توجيه المستخدمين إلى النطاق Sony.com بدلاً من ذلك.
لا تزال جميع المعلومات حول هواتف Xperia موجودة، ولكنها الآن تشترك في مساحة إفتراضية مع تلفزيونات وكاميرات ومشغلات الوسائط والأجهزة الإستهلاكية الأخرى التابعة لشركة Sony. أيضًا، قامت شركة Sony مؤخرًا بنقل موقع Sony Mobile Blog الفرعي إلى MyNewsDesk.com والذي لا يشير إلى Sony.
في الأصل، كان الموقع مستضاف على النطاق SonyEricsson.com. ومع ذلك، في أوائل العام 2012، تمت إعادة توجيه المستخدمين إلى SonyMobile.com بعد أن إشترت شركة Sony حصة شركة Ericsson في شراكة 50/50.
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التعليقات على Sony تعيد توجيه رواد SonyMobile.com إلى الموقع الرئيسي للشركة
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