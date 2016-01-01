

جوجل تختبر إيماءة جديدة للنقر المزدوج على ظهر الهاتف في نظام Android 11 جوجل تختبر إيماءة جديدة للنقر المزدوج على ظهر الهاتف في نظام Android 11

بعدما بدأ المزيد من المطورين بمعاينة النسخة التجريبية الأولى من نظام Android 11 القادم من شركة جوجل، فقد بدأت المزيد والمزيد من الميزات القادمة تتكشف. آخرها عبارة عن إيماءة نقر مزدوج جديدة يتم تنفيذها من خلال النقر مرتين على ظهر الهاتف لفتح المساعد الرقمي Google Assistant، ولكن يمكن تغييرها لتقوم بشيء آخر مثل فتح تطبيق الكاميرا. هذه الميزة الجديدة تحمل الإسم الرمزي Columbus، ويبدو أنها ستكون حصرية لهواتف Google Pixel في البداية.



لا تزال الطريقة التي تعمل بها لغزًا، ولكن يبدو أنها تلتقط النقرات في ظهر الهاتف من خلال مستشعر التسارع أو الجيروسكوب، وهذا ما يعني بأنها لا تتطلب عتاد إضافي لتعمل. ويبدو أيضًا أنها قادرة على التعرف على النقر المزدوج حتى في حالة إذا كان الهاتف داخل غطاء واقي.



ووفقا للمطورين الذين جربوا هذه الميزة، فيبدو أن هذه الأخيرة تعمل حتى عندما يتم إطفاء الشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن حساسية هذه الميزة تبدو مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى فتح Google Assistant في حالة النقرات المزدوجة غير المقصودة.