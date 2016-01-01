

جوجل تحذف 600 تطبيق من متجرها Play.. اعرف السبب جوجل تحذف 600 تطبيق من متجرها Play.. اعرف السبب

أعلنت شركة جوجل "Google"، أمس، أنها قامت بإزالة ما يقرب من 600 من تطبيقات أندرويد Android "التخريبية" من متجر التطبيقات التابع لها Play، إلى جانب حظر مطوريها وذلك في أحدث جهود الشركة الأمريكية لكبح عمليات الاحتيال في الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، لا تسمح سياسة جوجل Google، بالإعلانات التي يتم عرضها عند عدم استخدام أحد التطبيقات أو التي تخدع المستخدمين بالنقر فوق الإعلانات عن طريق الخطأ.



وتقول شركة عملاق البحث الأمريكي، إنها تعرف الإعلانات المعطلة بأنها "الإعلانات التي يتم عرضها على المستخدمين بطرق مفاجئة وغير متوقعة، بما في ذلك الإضرار أو التداخل في قابلية استخدام وظائف الجهاز"، مثل إعلان ملء الشاشة الذي ينبثق أثناء مكالمة هاتفية أو عند استخدام تطبيقات التنقل، وفقا لـ Per Bjorke، مدير منتجات جوجل الأول لجودة زيارات الإعلانات.

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وأشار "بيورك" إلى أن الشركة قد طورت "نهجا يعتمد على التعلم الآلي" لمساعدتها على اكتشاف الإعلانات الخارجة عن السياق في التطبيقات بشكل أفضل، مما أدى إلى حظر شامل لتلك التطبيقات اليوم.وأوضح "بيورك" قائلًا: "إن مطوري البرامج الضارة يصبحون أكثر ذكاء في نشر وإخفاء الإعلانات التخريبية داخل تطبيقات أندرويد، ولكننا طورنا تقنيات جديدة خاصة بنا للحماية من هذا السلوك الضار".وقد تم تصميم معظم التطبيقات التي تم العثور عليها في الانتهاك الأخير لسياسة جوجل، بواسطة مطورين في الصين والهند وسنغافورة، وكانت معظمها موجهة للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية، وفقا لتقارير BuzzFeed News.ووفقا لموقع "BuzzFeed News"، فإن شركة "Cheetah Mobile"، وهي شركة تجارية عامة مقرها في الصين، لديها أكثر من 40 من تطبيقاتها تمت إزالتها من متجر جوجل بلاي في هذه الموجة الأخيرة من الحظر.وأخبر مدير منتجات جوجل موقع "BuzzFeed News"، أنه يبدو أن المطورين المخالفين قد استخدموا تقنيات مشابهة للتهرب من الاكتشاف، ولكنه لم يكن يعلم ما إذا كان هذا جهدا منسقا أم لا، وأضاف أن جوجل ستقدم المبالغ المستردة للعلامات التجارية التي قد تتأثر إعلاناتها بالنوافذ المنبثقة المثيرة للقلق.الجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تتخذ فيها جوجل Google مثل هذا النوع من الإجراءات ضد المطورين، على الرغم من أن إجراء اليوم يبدو أنه أكبر عملية اكتساح لجناة الاحتيال في الإعلانات حتى الآن، ففي شهر يوليو الماضي، حظرت شركة Google المطور الصيني CooTek لاستخدام مكون إضافي لبرامج الإعلانات التي أرسلت للمستخدمين إعلانات عدوانية حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.