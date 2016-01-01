

تويتر يحارب المعلومات المضللة باللونين الأحمر والبرتقالى تويتر يحارب المعلومات المضللة باللونين الأحمر والبرتقالى

ذكر موقع Business Insider أن موقع التواصل الاجتماعى تويتر يقوم باختبار أيقونات ملونة ليتم استخدامها في تمييز المعلومات المضللة المنشورة على الموقع والمستخدمة من قبل الشخصيات العامة.



ونشرت شبكة NBC News أمس، صور لنسخة تجريبية من "تجربة تويتر"، والتى أظهرت أيقونات ملونة لتغريدة للمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بيرنى ساندرز، والتى تم تصنيفها كـ معلومات "مضللة على نحو ضار".



واحتوت النسخة التجريبية على أيقونات باللونين الأحمر والبرتقالى تقوم بتوضيح المعلومات المضللة عن طريق إبرازها.

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ووفقا لـ NBC News فإن الفكرة الأساسية هى أن مستخدمى تويتر سيكونون قادرين على تصنيف مدى ميل التغريدات لكونها مضللة على نحو مضر بحيث يتم حظرها فيما بعد أو إعلام المستخدمين بأنها غير حقيقية، وسيتم ذلك عندما يقوم عدد كبير من المستخدمين بإرسال ردود أفعالهم عن هذه التغريدات.وأظهرت الصور تغريدات أخرى تنشر معلومات مضللة عن موضوعات مثل فيروس كورونا والتى جاءت من حسابات موثقة، وأكد الموقع كذلك أنه يبحث عن طرق جديدة لمعالجة المعلومات والبيانات الموجودة على الموقع عن طريق "BI" أو ما يسمى بـ ذكاء الأعمال.وذكاء الأعمال هو عبارة عن نظريات وعمليات وتقنيات تقوم على تحويل البيانات الأولية إلى معلومات مفيدة ذات معنى لأغراض الأعمال، حيث لها القدرة على التعامل مع أعداد هائلة من المعلومات لمساعدة المؤسسات في تحديد وتطوير الفرص التجارية الجديدة، والاستفادة من الفرص الجديدة وتنفيذ إستراتيجية فعالة.