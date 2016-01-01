يسعى موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لإتاحة ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق المحادثات ماسنجر، وهي إرسال رسالة صوتية وفي المقابل كسب المال ضمن مشروع لتطبيق دراسة وتحليل الأصوات.
ووفقا لتقرير نشره موقع The Verge التقنى، فإن فيسبوك يستعد لإيقاف خاصية الرسائل الصوتية "فويس نوت" في تطبيق ماسنجر، لتحسين تقنية التعرف على الصوت.
وبدأت شركة فيسبوك تطوير برنامج جديد يطلب من المستخدمين إرسال رسائل صوتية وكسب المال في المقابل، ويحمل هذا المشروع اسم Pronunciations""، وسيتم تفعيل الخاصية من خلال تطبيق ViewPoints Research""، وهو التطبيق نفسه الذي أطلقته فيسبوك لمكافأة الأشخاص على إجراء استطلاعات الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.
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التعليقات على أرسل فويس نوت واكسب فلوس.. خاصية جديدة من فيسبوك
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