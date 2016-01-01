تطبيق صيني للتحقق من خطر الإصابة بفيروس كورونا

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تطبيق صيني للتحقق من خطر الإصابة بفيروس كورونا

أصدرت السلطات الصينية تطبيقا ذكيا للتحقق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، عن طريق تتبع بيانات المستخدمين، وتحذير أي مستخدم من التعامل مع أي شخص تم الاشتباه أو التأكد من إصابته بالفيروس.

وتعاونت الإدارات الحكومية المختلفة في الصين مع شركة تشاينا إلكترونيكس جروب التابعة للدولة في تطوير تطبيق، يعرف بكاشف الاتصال القريب Close Contact Detector، يقوم المواطن بالاشتراك وتسجيل الدخول به عبر رقم هاتفه، ثم إدخال اسمه ورقم هويته، ليقوم التطبيق بعد ذلك بتحذيره من التعامل أو الاتصال بأي شخص يعرفه أو قريب منه تم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، حتى لو كان أحد المسافرين معه مؤخرا في رحلة طيران أو مواصلات عامة.

ويعتمد التطبيق الصيني على جميع البيانات التي تجمعها الحكومة الصينية عن مواطنيها، بما فيها بيانات التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي، ومراقبة حركة التجول والتحرك داخل الدولة، وهي وسائل المراقبة التي يستحيل معها للمواطن الصيني إخفاء هويته عن الحكومة.

المصدر: مشبك

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