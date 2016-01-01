

جهاز Xbox Series X سيُركز أيضًا على تعزيز جودة الصوت جهاز Xbox Series X سيُركز أيضًا على تعزيز جودة الصوت

ما الذي يجعل اللعبة غامرة وممتعة؟ من الواضح أن وجود قصة رائعة وطريقة لعب مميزة تساعد في ذلك. الرسوميات تلعب دورًا مهمًا كذلك، ولكن دعونا لا ننسى صوت اللعبة، فوجود مؤثرات صوتية واقعية وموسيقى تصويرية مميزة ستساعد في جعل اللاعبين يشعرون بأنهم داخل اللعبة حقًا.



بعد كل شيء، هناك سبب يجعل الموسيقى التصويرية للألعاب شائعة للغاية، لأنها بشكل عام يمكن أن تحسن مزاج المستخدم. هذا هو السبب في أنه من غير المفاجئ أن نعلم أنه مع جهاز Xbox Series X من شركة مايكروسوفت، قد تبحث الشركة ليس فقط عن تعزيز أداء جهاز الألعاب المنزلي، ولكن تحسين جودة الصوت أيضًا.



هذا وفقًا لوصف في لوحة مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والذي يقول : ” تعلم من مصممي الصوت في Borderlands 3 و Gears of War 5 كيفية قيام تعاون بين Microsoft و Dolby وشُركائنا في البرامج الوسيطة ببدء ثورة مع الصوت المكاني الذي يحول أي زوج من سماعات الرأس إلى بوابة متعددة الأبعاد لعالم آخر “.

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الكثير من اللاعبين يشعرون بالرضى مع إستخدام بطاقات الصوت الإفتراضية التي تأتي عادة مدمجة مع اللوحات الأم، ولكن إذا كنت تعتقد أن جودة الصوت على أجهزة الألعاب المنزلية تحتاج إلى بعض التعزيزات، فإن جهاز Xbox Series X يستحق أن تُبقي عينيك عليه.